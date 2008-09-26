به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد تریلر حادثه‌ای "پوست نقاشی‌شده" را گوردن چان کارگردانی کرده و داستان درباره زنی خون‌آشام‌وار است که پوست و قلب عاشقان خود را می‌خورد. این فیلم بازسازی فیلمی هنک کنگی به همین نام تولید 1965 است و دانی ین، ژو زان، ویکی ژائو وی، چن کان و سان لی در آن نقش‌آفرینی می‌کنند.





"پوست نقاشی‌شده"

چان 48 ساله فیلم‌های "شاه گدایان"، "آخرین گزینه" و "مدالیون" را در کارنامه دارد و "پوست نقاشی‌شده" او قرار بود از دوم اکتبر در هنگ کنگ به نمایش درآید، اما توزیع‌کنندگان فیلم به پیروی از قوانین آکادمی علوم و هنرهای سینمایی برای فیلم‌های غیر انگلیسی‌زبان و ضرورت هفت روز نمایش تا پیش از اول اکتبر، اکران این فیلم را از 24 سپتامبر آغاز کردند.

کراسیندو هیونگ رئیس انجمن فیلم هنگ کنگ درباره انتخاب "پوست نقاشی‌شده" گفت: تصور می‌کنیم این فیلم چیزی بسیار ویژه دارد و تصویری جالب از فرهنگ چینی نشان می‌دهد. "پوست نقاشی‌شده" در حالی نماینده هنگ کنگ در اسکار 2009 است که از یکماه پیش مطبوعات محلی از انتخاب "می لانفنگ" چن کایگه خبر می‌دادند، اما او گفت نمی‌تواند فیلم را تا اول اکتبر آماده کند.

"جنگ‌سالاران" با بازی جت لی و "مرتبط" بنی چان که بازسازی تریلر هالیووی "تلفن همراه" 2004 است دیگر نامزدهای انجمن فیلم هنگ کنگ برای اسکار بودند. پارسال فیلم جنایی "تبعیدی" به کارگردانی جانی تو نماینده هنگ کنگ برای شرکت در بخش اسکار بهترین فیلم غیر‌انگلیسی‌زبان بود.

آخرین مهلت ارسال فیلم‌های خارجی به اسکار اول اکتبر (دهم مهر) است. نامزدهای هشتاد و یکمین دوره جوایز اسکار 22 ژانویه 2009 (سوم بهمن) اعلام و مراسم اعطای جوایز 22 فوریه (چهارم اسفند) در کداک تیه‌تر لس آنجلس برگزار می‌شود.