چین یک فیلم مستند را به اسکار فرستاد

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم مستند "رویابافها ـ پکن 2008" به کارگردانی گان یو نماینده چین در اسکار 2009 است. این فیلم درباره ورزشکاران رشتههای مختلف است که خود را برای حضور در بازیهای المپیک در ماه اوت آماده میکنند.
دو فیلم "جو دو" 1990 و "قهرمان" 2002 هر دو به کارگردانی ژانگ ییمو تنها فیلمهای چینی هستند که تاکنون به فهرست پنج نامزد نهایی اسکار بهترین فیلم خارجی زبان راه یافتهاند، هر چند موفق به دریافت جایزه نشدند.
آخرین مهلت ارسال فیلمهای خارجی به اسکار اول اکتبر (دهم مهر) است. نامزدهای هشتاد و یکمین دوره جوایز اسکار 22 ژانویه 2009 (سوم بهمن) اعلام و مراسم اعطای جوایز 22 فوریه (چهارم اسفند) در کداک تیهتر لس آنجلس برگزار میشود.
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