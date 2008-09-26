24 هزار زندانی جرائم غیر عمدی در کشور وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، سید اسدالله جولایی مدیرعامل ستاد دیه کشور عصر پنجشنبه در نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه ها در سیستان و بلوچستان با اشاره به برکات نظام اسلامی در 30 سال گذشته و تاریخچه شکل گیری ستاد دیه در کشور در سال 1369 توسط شهید اسدالله لاجوردی، اظهار داشت: در سال گذشته 170 جشن گلریزان در سراسر کشور برگزار شده و شش میلیارد و 500 میلیون تومان کمکهای مردم برای آزادی زندانیان جمع آوری شده است.

وی همچنین به آمار بالای تصادفات در 30 سال گذشته در کشور که باعث فوت 800 هزار نفر و مصدوم شدن و بستری شدن شش تا هشت میلیون نفر در بیمارستانها شده، عنوان کرد: در همین مدت 430 هزار راننده به علت عدم توانایی در پرداخت دیه زندانی شده اند.

مدیرعامل ستاد دیه کشور، پیشگیری و درمان را دو محور مهم در برنامه های این ستاد برشمرد و گفت: در بخش پیشگیری سه اصل آموزش، اصلاح قانون، اجرای قانون و در بخش درمان، تأمین منابع مالی مورد توجه است.

جولایی در ادامه اظهار داشت: درکشور در بخش آموزش بسیار عقب هستیم و برای این کار ابتدا خانواده ها بعد مدرسه، دانشگاه، مساجد، نمازهای جمعه و مناسبتهای مختلف دینی را مورد توجه داریم.

وی افزود: برای ارتقای فرهنگ عمومی مردم در امر آموزش هماهنگیهایی با وزرای آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات وفن آوری و همچنین رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور صورت گرفته است.

کمیته حقوقی ستاد دیه تشکیل شد

مدیرعامل ستاد دیه کشور همچنین از تشکیل کمیته حقوقی ستاد دیه با هماهنگی و پیگیری دکتر الهام وزیر دادگستری خبر داد.

جولایی بیان کرد: در اواخر سال گذشته با پیگیری ستاد دیه ذیل ترسیم رسالتش در راستای آموزش و عنایت دولت، هئیت وزیران 10 مصوبه با بارمالی بالا به نفع مردم تصویب کرد.

وی، موضوع بیمه نامه شخص ثالث، درج در کتب درسی و برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای آموزش فرزندان را بخشی از مصوبات برشمرد.

جولایی در ادامه اصلاح قانون را محور اساسی و خیلی مهمی عنوان کرد که از لحاظ اهمیت در ردیف آموزش قرار می گیرد.

وی اهداف اصلاح قانون بیمه شخص ثالث را تشریح کرد و گفت: جا دارد از دولت نهم و مجلس هفتم برای اصلاح قانون تشکر کنیم.

مدیرعامل ستاد دیه کشور همچنین عنوان کرد: ستاد دیه برای درمان در 10 سال گذشته 20 هزار نفر از زندانیان جرائم غیر عمد را با کمکهای مردم با مبلغی بالغ بر 18 میلیارد تومان آزاد کرده و این زندانیان اغلب بدهکاران دیه، مهریه و نفقه بوده اند.

جولایی، استقبال مردم از برگزاری جشن گلریزان را خوب توصیف کرد و اعلام کرد: امسال190 جشن گلریزان در سراسر کشور خواهیم داشت.

بانکها 120 میلیارد تومان تسهیلات برای آزادی زندانیان پرداختند

وی همچنین به اعطای تسهیلات بانکی قرض الحسنه به زندانیان بدهکار برای پرداخت بدهیشان توسط سیستم بانکی کشور اشاره کرد و گفت: در سال 1385 مبلغ 20 میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه بانکها برای آزادی زندانیان پرداخت شده است و درسال 1386 این مبلغ به 120 میلیارد تومان رسید.

جولایی افزود: در سال جاری 120 میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه برای آزادی زندانیان بدهکار پرداخت می شود.

مدیرعامل ستاد دیه کشور خاطرنشان کرد: تاکنون چهار هزار و 500 نفر زندانی با دریافت این تسهیلات از زندان آزاد و به آغوش خانواده هایشان بازگشته اند.