جشن گلریزان زندانیان جرائم غیرعمد در زاهدان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، در این مراسم که امشب پس از ضیافت افطار با حضور نماینده ولی فقیه در استان وامام جمعه زاهدان، مدیرعامل ستاد دیه کشور و جمعی از مسئولین و خیرین استان سیستان و بلوچستان برگزار شد، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی مدیر کل دادگستری سیستان و بلوچستان و رئیس هئیت امناء ستاد دیه استان به ارائه گزارشی از عملکرد این ستاد پرداخت و گفت: در شش ماهه اول امسال یک میلیارد و 343 میلیون تومان برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمدی در استان جذب شده است.

وی افزود: در سال گذشته مبلغ یک میلیارد و 426 میلیون تومان برای آزادی 142 زندانی هزینه شده است.

مدیرکل دادگستری سیستان و بلوچستان همچنین عنوان کرد: در شش ماهه اول امسال 72 نفر از زندانیان جرائم غیر عمدی در استان توسط ستاد دیه سیستان و بلوچستان آزاد شده اند.

حجت الاسلام حمیدی خاطرنشان کرد: انشاء الله در شش ماهه اول بتوانیم با برگزاری جشنهای گلریزان به اندازه کل سال گذشته زندانی آزاد کنیم.

همچنین در این مراسم سید اسدالله جولایی مدیرعامل ستاد دیه کشور به تشریح قاون بیمه شخص ثالث و رویکرد این ستاد بر امر آموزش پرداخت.

در این مراسم حجت الاسلام سلیمانی نماینده ولی فقیه در استان و خانم ریگی از خیرین مطالبی را بیان کردند.