سیستم اقتصاد کشور باید توسط مردم اداره شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، علی لاریجانی شب گذشته در مراسم افتتاح مجتمع اداری اصناف قم با اشاره به اصل 44 قانون اساسی گفت: در این قانون به موضوع اقتصاد توجه شده و در آن بر فعال کردن مردم در امر اقتصاد تاکید شده است که بر همان اساس کار اقتصاد باید در دست مردم باشد و از دخالت‌ها در این زمینه جلوگیری شود.



لاریجانی با بیان اینکه باید دولت‌ها زمینه ابتکارات مردم را فراهم کنند گفت: دولت‌ها نباید جانشین اختیارات مردم باشند بلکه باید زمینه را برای فعالیت مردم فراهم نمایند.



وی گفت: بخش‌های اجرایی کشور باید بدانند که سیستم اقتصادی کشور در دست مردم است و این نظریه بر اساس بهترین شیوه علمی اتخاذ شده است.



عملکرد نادرست دولتها باعث یک شبه پولدار شدن برخی افراد شده است

رئیس مجلس با انتقاد از عملکرد دولت‌ها گفت:‌ اگر از ابتدا دولت‌ها درست‌ عمل کرده و اقتصاد را به مردم واگذار می‌کردند، امروزه شاهد سرمایه دار شدن یک شبه برخی افراد نبودیم.

لاریجانی در ادامه به موضوع تغییرات در کشور پس از تغییر یک دولت اشاره کرد و گفت: با روی کار آمدن هر دولتی، تغییرات زیادی در بدنه دولت به وجود می آید که به دنبال هر تغییر شریان‌های اصلی کشور هم تحت تاثیر آن تغییر قرار می گیرد.



رئیس مجلس با بیان اینکه تغییرات در بدنه دولت روش نادرستی است که بعد از انقلاب رواج یافت افزود: در هیچ جای دنیا با تغییر دولت تغییرات زیادی در حکومت رخ نمی دهد و ما باید عادت کنیم که این تغییرات را کنترل کنیم.



لاریجانی این تغییرات را موجب رشد منفی اقتصاد کشور دانست و اظهار داشت: نباید در کشوری که این همه سرمایه عظیم نفت و گاز دارد، مشکل آزار دهنده تورم را داشته باشیم.



وی افزود: باید با برنامه‌های مدون و سیاست‌های ثابت و صحیح در رشد اقتصاد کشور بکوشیم.



اگر می توانستم شهردار قم می شدم

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه خدمت در قم باقیات الصالحات به حساب می‌آید گفت: اگر بنده می‌توانستم خودم می‌آمدم و شهردار قم می‌شدم.

نماینده مردم قم در مجلس به مسائل و مشکلات قم اشاره کرد و یکی از مشکلات این شهر را آب دانست.



وی افزود: باید از عنایات رهبر معظم انقلاب در خصوص حمایت مالی از این پروژه تقدیر و تشکر کرد و امیدواریم این طرح در موعد مقرر به پایان برسد.



لاریجانی با بیان اینکه برای رفع مشکلات شهر قم باید مسائل سیاسی را کنار بگذاریم گفت: قم امروزه به مدیران پرتوان و تلاش گر نیاز دارد تا بتوانند از فرصت‌ها جهت عمران شهر قم استفاده کنند.



وی با اشاره به انتخاب شهردار جدید قم گفت:‌ چند وقتی بود که اعضای شورای شهر به دنبال انتخاب شهردار بودند و این امر مدتی به طول انجامید اما هم اکنون که شهردار تعیین شده جا دارد وی در زمینه پروژه‌های عمرانی پیگیری‌ها و تلاش جدی صورت دهد.