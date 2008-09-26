فصیحی مسئول دفتر لاریجانی در قم شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، در حکم لاریجانی آمده است:
حجت الاسلام علی اکبر فصیحی، با عنایت به تقوی، تعهد و سوابق ارزشمند جنابعالی در امور اجرایی، فرهنگی و نظارتی، به موجب این حکم به عنوان مشاور و مسئول دفتر اینجانب در حوزه انتخابیه قم منصوب میشوید.
امید است با اتکال به خداوند متعال و همکاری دستگاههای اجرایی استان در امور محوله موفق باشید.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس مجلس شورای اسلامی طی حکمی حجت الاسلام فصیحی را به عنوان مشاور و مسئول دفتر خود در استان قم معرفی کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، در حکم لاریجانی آمده است:
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