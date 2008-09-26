فصیحی مسئول دفتر لاریجانی در قم شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، در حکم لاریجانی آمده است:



حجت الاسلام علی اکبر فصیحی، با عنایت به تقوی، تعهد و سوابق ارزشمند جنابعالی در امور اجرایی، فرهنگی و نظارتی، به موجب این حکم به عنوان مشاور و مسئول دفتر اینجانب در حوزه انتخابیه قم منصوب می‌شوید.



امید است با اتکال به خداوند متعال و همکاری دستگاه‌های اجرایی استان در امور محوله موفق باشید.