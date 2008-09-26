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۵ مهر ۱۳۸۷، ۱۱:۰۹

با حکم رئیس مجلس؛

فصیحی مسئول دفتر لاریجانی در قم شد

قم - خبرگزاری مهر: رئیس مجلس شورای اسلامی طی حکمی حجت الاسلام فصیحی را به عنوان مشاور و مسئول دفتر خود در استان قم معرفی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، در حکم لاریجانی آمده است:

حجت الاسلام علی اکبر فصیحی، با عنایت به تقوی، تعهد و سوابق ارزشمند جنابعالی در امور اجرایی، فرهنگی و نظارتی، به موجب این حکم به عنوان مشاور و مسئول دفتر اینجانب در حوزه انتخابیه قم منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و همکاری دستگاه‌های اجرایی استان در امور محوله موفق باشید.

کد مطلب 755400

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