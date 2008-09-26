شانس آوردیم که نباختیم

به گزارش خبرنگار مهر در قم، فیروز کریمی شب گذشته پس از بازی مقابل تیم پیام مشهد در جمع خبرنگاران گفت:‌ بازی بسیار پرفشار و خوبی بود اما بازیکنان ما در همان نیمه اول دچار مشکل شده و بازی آنها از لحاظ کیفی دچار مشکل شد.



وی ادامه داد: تیم پیام در همان نیمه اول چندین موقغیت به دست آورد که تیم ما خیلی خوش شانس بود که این موقعیتها تبدیل به گل نشد.



کریمی به تعویض اجباری یحیی گل‌محمدی اشاره کرد و گفت: گل محمدی از بازیکنان خوب تیم صبا است اما به دلیل مصدومیت تعویض شد که این نیز به مشکلات صبا اضافه کرد.



سرمربی تیم صبای قم با اشاره به داوری مسابقه گفت: با توجه به اینکه برای اولین بار بود که این داور را می‌دیدم اما خوب داوری کرد اما در دادن کارت های زرد عجول بود.



وی در پایان به موضوع حق پخش بازی‌ها از صدا و سیما اشاره کرد و گفت: قطعا نقش رسانه‌ها را نمی‌شود نادیده گرفت و باید فدراسیون در این زمینه تصمیم گیری کند.



کریمی افزود: ‌باید تصمیمی گرفته شود تا هم صدا و سیما و هم تیم ها ضرر نکنند.