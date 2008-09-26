دومین جشنواره "شعر پایداری " در استان گیلان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان گیلان در این مراسم گفت: نسل امروز باید دفاع مقدس را به عنوان یک منبع غنی بشناسد و برای پایمال نشدن خون شهدا با هر زبانی از ارزش‌های دفاع مقدس دفاع کند.

سرهنگ رسول جلائی با اعلام اینکه زبان هنر راه شناسایی دفاع مقدس به جوانان است، افزود: ‌امروز باید با روشهای صحیح هنری به ویژه شعر، داستان وخاطره فرهنگ دوران دفاع مقدس را به نسل فعلی و آینده منتقل کرد.

وی تصریح کرد: هنر بهترین ‌روش برای شناساندن دفاع مقدس به نسلی که این دوران را ندیده است می توان ‌به کار برد.

سرهنگ جلائی ادامه داد: زبان ‌هنر در قالب فیلم ،نمایش،‌موسیقی، ‌شعر و ادبیات می تواند بازگو کننده بسیاری از واقعیات دوران دفاع مقدس باشد.

معاون ادبیات و انتشارات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس کشور نیز دراین جشنواره گفت: سرایش شعر در حوزه دفاع مقدس به ظاهر ساده، ولی در عمل و در حقیقت مشکل و دشوار است.

سردار حمید حسام با اعلام اینکه ادبیات دفاع مقدس میراث دار ادبیات کهن ماست، اظهار داشت: این ادبیات توانست فضای نوآورانه و بدیع را در قالب ها و فرم های جدید خلق و مضامین ارزشمند دفاع مقدس را با زبانی متفاوت بیان کند.

سید احمد نادمی شاعر و منتقد ادبیات دفاع مقدس نیز در این مراسم گفت: شعردفاع مقدس اگر نقد صحیح و آسیب شناسی شود می تواند به عنوان یک جریان ثابت اثرگذار در ادبیات و جامعه مطرح باشد.

اسماعیل محمد‌پور، مدیر ادبیات و انتشارات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان گیلان هم گفت: این جشنواره با هدف ایجاد آمادگی و انجام مراحل مقدماتی برای حضور شاعران استان در هفدهمین کنگره سراسری شعردفاع مقدس برگزار شده است.

وی ادامه داد: دومین جشنواره شعر پایداری استان گیلان در سه بخش موضوعی "دفاع مقدس" ، "مقاومت‌ فلسطین و لبنان " و "فرهنگ عاشورا " برگزار و در هر بخش سه نفر به عنوان برگزیده انتخاب می شوند.

محمدپوریادآورشد: در نهایت از هر بخش یک نفر برای شرکت در کنگره سراسری شعر دفاع مقدس انتخاب می‌شود.

مدیرادبیات و انتشارات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان گیلان خاطرنشان کرد: آثار برگزیده دومین جشنواره شعر پایداری در قالب کتاب به چاپ خواهند رسید.

وی در ادامه آثار ارسالی به دبیرخانه دومین جشنواره شعر پایداری استان گیلان را 118مورد عنوان کرد.

در پایان این مراسم برگزیدگان دومین جشنواره شعر پایداری استان گیلان در سه محور موضوعی از سوی هیئت داوران جشنواره معرفی ومورد تقدیر قرار گرفتند.

در موضوع شعر دفاع مقدس ،"سید علی شفیعی "، "رضا نیکوکار" و" آرش پورعلیزاده" به عنوان نفرات اول تا سوم این بخش معرفی شدند.

"آرش واقع طلب " به عنوان تنها برگزیده بخش شعرمقاومت فلسطین ولبنان ، "رقیه آزاد نیا " و" سمیه ربیعی" هم به عنوان نفرات اول و دوم بخش فرهنگ عاشورایی این جشنواره معرفی شدند.