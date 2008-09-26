از این پس فقط طبق قانون با آژانس همکاری می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، دکترمحمود احمدی نژاد روز پنجشنبه در گفتگو با شبکه خبری پی.بی.اس آمریکا با اشاره به همکاری‌های گسترده جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی افزود: ما نسبت به سایر اعضای آژانس بین المللی انرژی اتمی، بیشترین همکاری را با آژانس داشته‌ایم و تاکنون در بیش از 12 سند آژانس، صلح آمیز بودن فعالیت‌های ما تأیید شده است.



رئیس جمهور با بیان اینکه آژانس تاکنون حتی یک گزارش مبنی برصلح آمیز بودن فعالیتهای هسته ای آمریکا صادر نکرده است ، تصریح کرد: چرا باید آمریکا به عنوان یک عضو آژانس، مصونیت داشته باشد و اصلا بازرسی ازفعالیتهای آن صورت نگیرد ، من امروز رسماً اعلام می کنم که آمریکا باید همه فعالیتهای هسته‌‌اش را تعطیل کند و آژانس نیز گزارش خود را از فعالیت‌های این کشور هر چه سریع‌تر منتشر کند.



وی افزود: مگر آژانس بین المللی انرژی اتمی کارمند دولت آمریکاست، ما هم عضو آژانس هستیم و آمریکا هم عضو آژانس است و همه باید طبق قانون عمل کنیم.



احمدی نژاد نگرانی جمهوری اسلامی ایران را از فعالیتهای هسته ای آمریکا فراوان توصیف کرد و گفت: دولت آمریکا هزاران کلاهک اتمی دارد ، اگر فشارهای سیاسی از آژانس برداشته شود و آژانس بتواند وظایف خود را به خوبی انجام دهد آن وقت باید گزارشی از روند خلع سلاح آمریکا منتشر کند.



رئیس جمهور خلع سلاح قدرتهای اتمی را وظیفه اصلی آژانس برشمرد و تصریح کرد: آژانس بر خلاف اساسنامه خود و تحت فشارها ادعاهای یک عضو خود مثل آمریکا را درباره ایران بررسی می کند در واقع آژانس کاری که می کند یک طرفه است.



احمدی نژاد تأکید کرد: آمریکا باید به آژانس بین المللی انرژی اتمی پاسخ دهد که چقدر به قوانین متعهد بوده است و بگوید آیا تولید بمب‌های جدید را متوقف کرده و بمب های قبلی را از بین برده است.



رئیس جمهور آژانس را درانجام وظیفه اصلی خود ناتوان توصیف کرد و گفت: آژانس به دلیل فشارها نمی تواند کار خود را انجام دهداما من می توانم به وظیفه‌ام عمل کنم و از آمریکا بپرسم این ده هزار کلاهک اتمی را برای چه باید داشته باشد؟ آیا برای صلح و حل مشکلات اقتصادی این بمب ها را می خواهد یا برای جنگ و اصلاً چه کسی اجازه داده است این بمب ها را داشته باشد.



وی افزود: این معیاری دوگانه و غیرقابل قبول است و باید آن را تغییر داد.



احمدی نژاد در خصوص گفتگو با مقام های آمریکایی گفت: ما همیشه آماده گفتگو هستیم؛ البته در شرایط عادلانه و بر اساس احترام متقابل.رئیس جمهور یکی از اشکالات بزرگ در روابط جهان امروز را مخفی کاری دانست و تصریح کرد: فکر می کنیم تصمیم گیریها باید شفاف باشد و مردم در جریان آنها قرار گیرند؛ آن وقت تصمیمات خیلی پخته تر و دقیق تر اتخاذ خواهد شد.



وی افزود: اول باید بپذیریم که مسائل جهانی را باید با گفتگو و در شرایط عادلانه حل کرد و اگر این را بپذیریم آن وقت راه باز می شود و می توانیم بحث جدی داشته باشیم.



احمدی نژاد ریشه یابی مشکلات امروز جهان و برنامه ریزی برای حل آنها را مهمترین موضوع دانست و گفت: اگر ریشه یابی به خوبی صورت گیرد آن وقت راه حل ها به دست خواهند آمد و به نقطه مشترکی خواهیم رسید.وی با تأکید بر اینکه باید گفتگوها را به سمت منطق و عدالت به پیش برد، تصریح کرد: در این زمانه تلاش‌های خود را برای اصلاح فضای جهانی انجام داده‌ایم و به عنوان مثال نامه من به آقای بوش ، گشایش فصل جدیدی از فرصتها برای گفتگوی عادلانه و دقیق بود.



احمدی نژاد افزود: باید منتظر بمانیم وببینیم که مسئولان بعدی آمریکا چه تصمیمی می گیرند وچه پاسخی می دهند و سپس متناسب با آن پاسخ خواهیم داد.



خبرنگار پی.بی.اس پرسید، همه کشورها از فعالیتهای شما ابراز نگرانی کرده‌اند ،نظر شما چیست؟رئیس جمهور در پاسخ به این سؤال ، آمریکا را منشأ اصلی همه تهدیدها عنوان کرد و گفت: در یکسال اخیر آمریکا ده بار ما را تهدید کرده و در چند سال اخیر هم در همه جنگ‌ها شرکت داشته است؛ آمریکا از بمب اتم استفاده کرده و در عراق هم گلوله‌های اورانیومی به کار برده است، اما ما با کسی جنگ نداشته و نداریم و تاریخ این را نشان می دهد.



دکتراحمدی نژاد با طرح این پرسش از خبرنگار مبنی بر اینکه منظور شما از همه نگرانند چه کشورهایی است، تصریح کرد: 118 کشور عضو جنبش عدم تعهد، 57 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی، اعضای گروه 15 و اعضای دی هشت همه از فعالیتهای ما حمایت کرده‌اند که همه اینها بیش از 160 کشور می شوند.



وی افزود: شما فکر می کنید آمریکا و متحدانش همه عالم هستند، این ادبیاتی است که دولت آمریکا بکار می برد و البته دورانش نیز به پایان رسیده است.رئیس جمهور در پاسخ به این سؤال که آیا شما می گویید اسرائیل باید از صحنه روزگار محو شود ،گفت: بله من می گویم جنایت، اشغالگری، ترور، کشتن زنها و کودکان و اشغال سرزمین دیگری به هر صورت باید محو شود.



احمدی نژاد افزود: ما می گوییم باید این کارها از بین بروند، حالا اگربا از بین رفتن این کارها برخی ها هم از بین می روند،خوب بروند.ما می گوییم نباید جنایت وجود داشته باشد.



خبرنگار پی .بی.اس پرسید آیا اگر خودتان را هم تهدید کنند ،اینگونه می گویید؟ رئیس جمهور در پاسخ به این سؤال گفت: بارها این حرف را زده‌اند، همین هفته تهدید کردند که احمدی نژاد باید ترور شود؛ آیا این نگرانی به وجود نمی آورد و این تروریسم دولتی نیست؟ دوران معیارهای دوگانه به پایان رسیده است و باید استانداردها یگانه شود.



احمدی نژاد در پاسخ به این سؤال که چقدر احتمال حمله به ایران را می دهید ؟ گفت: اولاً کسی به ایران حمله نخواهد کرد و هیچ کس قادر نیست چنین کاری انجام دهد، دوماً اگر چنین اتفاقی بیفتد از خودمان دفاع می کنیم و حمله کننده را پشیمان خواهیم کرد.



رئیس جمهور با بیان اینکه ما 8 سال در جنگ با عراق از خود دفاع کرده ایم و می دانیم چگونه از خود دفاع کنیم ،گفت: مردم ما با دست خالی در مقابل صدام مورد حمایت آمریکا و تا بن دندان مسلح ایستادند و دفاع کردند، ملت ایران ملتی بزرگ و انسانی است و به کسی اجازه تجاوز نمی دهد.



وی در پاسخ به سؤالی در خصوص نگرانی آمریکا از چرخش آزادانه نفت گفت: ما فکر می کنیم نفت مثل تهیه کالاها باید آزادانه چرخش داشته باشد؛ اصلاً چرا دولت آمریکا نگران این موضوع است؟ مگر می خواهد مرتکب کار خلافی شود که نگران است؟

احمدی نژاد تأکید کرد: دوران، دوران گفتگو و منطق است و هر کسی خارج از ضابطه عمل کند منزوی خواهد شد.



رئیس جمهور درباره یهودیان ایران نیز گفت: ما یهودیان را دوست داریم؛ یهودیان در ایران از حقوق بیشتری نسبت به بقیه برخوردارند و در صورتی که بقیه مردم به ازای 150 تا 300 هزار نفر یک نماینده در مجلس دارند، یهودیان ایران با جمعیتی حدود 20 هزار نفر یک نماینده در مجلس دارند.



دکتر احمدی نژاد صهیونیست‌ها را یک حزب سیاسی و نه یهودی دانست و گفت: آنها دروغ می گویند که یهودی‌اند؛ چون قوانین دینی یهود را اجرا نمی کنند. ادیان الهی همه یکی هستند و همه را به دوست داشتن مردم دعوت می کنند.



رئیس جمهور افزود: ادیان الهی از جمله یهودیت نمی گویند که سرزمین دیگران را اشغال کنید، محاصره دارویی کنید، دستور به کشتن زنها و کودکان نمی دهند. همین الان مسلمان‌ها و یهودیان به راحتی در آمریکا و ایران زندگی می کنند و مشکلی هم ندارند.



رئیس جمهور با بیان اینکه یهودیان آدم نمی کشند ،گفت: به واقع انسان دیندار آدم نمی کشد و دوست دارد همه در رفاه و آرامش باشند.



حمدی نژاد به تلاش خود برای استقرار صلح در همه جا اشاره و تصریح کرد: اقدامات ما اقدامات انسانی است و حرف می زنیم و گفتگو می کنیم ؛اما دعوا نمی کنیم چون این وظیفه ماست و در واقع این وظیفه را ادیان الهی بر دوش ما گذارده اند.