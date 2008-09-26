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۵ مهر ۱۳۸۷، ۱۴:۵۰

حجت الاسلام شریفی راد:

روز قدس نقطه وحدت مسلمان است

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر تبلیغات اسلامی استان ایلام گفت: روز قدس نقطه وحدت و یکپارچگی مسلمان است.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، حجت الاسلام حجت الله شریفی راد امروز در حاشیه آغاز راهپیمایی روز قدس گفت: مسجد القصی به عنوان قبله اول مسلمان، نقش مهمی در سرزمینهای اسلامی امروز دارد.

وی بیان داشت: نامگذاری این روز به نام روز قدس از ابتکارات امام راحل بوده است تا مسلمان را به وحدت و یکپارچگی فراخواند.

این مسئول با اشاره به اینکه راهپیمایی امروز مانند سالهای قبل باشکوه تر برگزار می شود، خاطر نشان کرد: حضور امروز مردم زمینه ساز برای حکومت واحد جهان اسلام است.

شریفی راد یادآور شد: بیش از 600 تشکل مردمی در تبلیعات اسلامی استان ایلام عضو هستند. 

کد مطلب 755420

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