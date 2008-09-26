فروشگاه بزرگ زنجیره ای در گرگان راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگارمهر از گرگان، حسین ربیعی امروز در جمع خبرنگاران افزود: این فروشگاه برای رفاه حال شهروندان در یکی از طبقات پارکینگ طبقاتی خیابان ولی عصر راه اندازی می شود.

وی اظهار داشت: کلیات عقد قرارداد با شرکت فروشگاههای زنجیره ‌ای رفاه در جلسه اخیر شورای اسلامی شهر گرگان به تصویب رسید.

وی تصریح کرد: راه اندازی این فروشگاه در حمایت از مصرف کنندگان و تعدیل قیمتها تاثیر زیادی دارد.

به گفته ربیعی با تصویب لایحه ای توسط شورا، در استخر نهارخوران، تجهیزات بازی کودکان نصب می شود.

سخنگوی شورای شهر گرگان ادامه داد: این استخر از مساحت قابل ملاحظه‌ای برخوردار است که متاسفانه از چندی پیش به دلیل عدم استفاده از آن هم‌اکنون فاقد آب بهداشتی است.

وی از واگذاری اوراق مشارکت به مردم خبر داد و گفت: بر اساس لایحه شهرداری و تصمیم اعضا و پس از هماهنگی با استاندار مقرر شد برای حل مشکلات مالکین و تعاونیهای منطقه هزارپیچ از طریق فروش اوراق مشارکت اقدام شود.

وی اضافه کرد: همچنین لایحه ‌ای مبنی بر واگذاری بیش از هشت هزار متر مربع از عرصه پارک بانوان واقع در تپه امام رضا (ع) به اداره‌ کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مصوب شد.

وی بیان داشت: این زمین برای ساخت فرهنگسرا در اختیار اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گرفته است.