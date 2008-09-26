پهلوانان کشتی لوچوی مازندران رقابت خود را در آمل آغاز کردند

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، رئیس هیئت کشتی بومی و محلی آمل در حاشیه مراسم افتتاحیه این مسابقات گفت: در این مسابقات که به مدت 16 شب تا 19 مهرماه ادامه دارد بیش از 500 لوچو کار از پهلوانان و قهرمانان نامی مازندران شرکت می کنند.

قدرت عرب زاده با بیان اینکه این مسابقات در اوزان 55 تا به اضافه 85 کیلوگرم برگزار می شود، تصریح کرد: لوچوکاری که در دورهای مقدماتی صاحب پنج پیروزی شود در رقابت های پهلوانی کشتی جای خواهد گرفت.

وی اضافه کرد: قهرمانان هر وزن هم در نهایت برای کسب عنوان سرپهلوانی مسابقات رقابت دوره ای را با هم برگزار خواهند کرد.

رئیس هیئت کشتی بومی و محلی آمل تصریح کرد: برای این مسابقات برای پهلوانان یک راس گاو، پنج راس گوسفند، پنج سکه بهار آزادی و جوایز دیگری در نظر گرفته شده است.

کشتی لوچو به کشتی قهرمانی و سنتی مازندران اطلاق می شود که شباهت نزدیکی با کشتی آزاد از نظر تکنیک دارد.