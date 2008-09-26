کشته های آمریکا در عراق بسیار بیشتر از رقم مورد ادعای آنهاست

به گزارش خبرنگار مهر در ساوجبلاغ، سردار سرلشگر یحیی رحیم صفوی شامگاه گذشته در همایش یاد یاران که به مناسبت هفته دفاع مقدس در مصلای نماز جمعه شهر هشتگرد برگزار شد، اظهار داشت: دولت آمریکا حتی در خصوص تعداد کشته های خود در جنگ با مردم کشورش صداقت ندارد و چنین دولتی ادعای حکومت بر جهان را می کند.

صفوی عنوان کرد: آمریکا با چند هدف وارد عراق شد که امنیت عراق، ایجاد حکومت دموکراسی و ساختن عراق پیشرفته از جمله این اهداف بود اما دولت آمریکا اکنون نه تنها نتوانسته امنیت را در عراق برقرار کند و حکومت دموکراسی ایجاد کند بلکه برای پیشرفت عراق هم کاری نکرده و اکنون در بیشتر شهرهای فقط دو یا سه ساعت برق شهری دارند و حتی آب سالم برای نوشیدن وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: پس از انقلاب به خصوص در دوران جنگ قدرت نفوذ ایران در منطقه بالا رفت، چندی پیش نیز حزب الله لبنان بر رژیم غاصب فلسطین پیروز شد و در سالهای قبل نیز کشور بزرگ اتحاد جماهیر شوروی به 15 تجزیه شد و همه اینها مسائلی است که آمریکا را آشفته می کند.

سرلشگر صفوی با اشاره به حوادث اخیر فلسطین و نوار غزه عنوان کرد: با حمایت دولتهای غربی و سکوت آنها نوار غزه مدتهاست در محاصره است و مردم مظلوم فلسطین در مانند 60 سال گذشته در عذابند.

وی یادآور شد: اگر دولتهای مدعی حقوق بشر بویی از انسانیت برده اند حتما می دانند که این منطقه یک راه و مرز به بیرون دارد و آن مرز منطقه رفح است که هم مرز با مصر است که می توانند آن را باز کنند تا کمک رسانی به مردم این منطقه آسان شود.

جنگ ایران و عراق در تاریخ دنیا سابقه نداشته است

صفوی در ادامه با اشاره به هشت سال دفاع مقدس عنوان کرد: جنگ ایران و عراق بزرگترین جنگ منطقه ای بود و در تاریخ دنیا سابقه نداشته است

وی افزود: سالهای اولیه بعد از انقلاب که توان نیروهای نظامی ایران منسجم نشده بود تقریبا تمام دنیا برای براندازی نظام نوپای اسلامی ایران بسیج شدند.

وی خاطرنشان کرد: دشمنان نظام اسلامی معتقد بودند با زور و سلاح و امکانات نظامی، شمشیر بر خون پیروز خواهد بود اما مقاومت مردم در برابر دشمن و از خود گذشتگی های رزمندگان معادلات و محاسبات آنها را برهم زد.

رحیم صفوی عنوان کرد: در این جنگ نابرابر کشورهای بسیاری از جمله انگلیس، فرانسه ، ایتالیا، اسپانیا و ... به عراق کمکهای مالی و نظامی می کردند، نیروهایی نیز از کشورهای عربی اردن، سودان، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، یمن، سودان و حتی مصر به جبهه می آمدند و این را از اسرایی که می گرفتیم می فهمیدیم.

رحیم صفوی ابراز داشت: اما همه اینها باعث شکست ایران نشد و رزمندگان در جبهه ها به رهبری حکیمانه امام (ره ) به پیروزی دست یافتند.

وی یادآور شد: اطمینان و صلابتی عجیب در امام (ره) بود که این اطمینان را به فرماندهان سپاه و ارتش منتقل می کردند و اینچنین بود که پیروزی در عملیاتها به دست می آمد.

سرلشگر صفوی تصریح کرد: در سایه مقاومت مردم ایران، سرنوشت صدام و ذلت او را همه دیدند و سرنوشت یکی از حامیان عراق که کشور شوروی سابق بود نیز به جهانیان نشان داد که چگونه خداوند ظالمان را نابود می کند.

وی هشت سال دفاع مقدس را یادگاری زرین بر تاریخ دنیا دانست و بر زنده نگه داشتن ارزشها و یاد شهدای آن تاکید کرد.

چهارمین همایش یاد یاران با هدف تجدید میثاق با امام، تجدید بیعت با رهبر و دید و بازدید رزمندگان سالهای دفاع مقدس توسط هیئت رزمندگان اسلام شهرستان ساوجبلاغ برگزار شد.