به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهور اسلامی ایران و دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی بعد از ظهر پنجشنبه به وقت نیویورک نگرانیها و مشکلات دنیای اسلام را مورد بحث و بررسی قرار داده و بر ضرورت تحکیم مناسبات کشورهای اسلامی تاکید کردند.
دکتر محمود احمدینژاد در دیدار احسان الدین کمال اوغلو، دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی، با بیان اینکه مناسبات جهانی به هم خورده است، تصریح کرد: باید به سرعت برای منسجم شدن کشورهای جهان اسلام برنامه ریزی کنیم و این مسئله میتواند برای دنیا مثبت باشد.
رئیس جمهور درادامه با اشاره به فشارهای قدرتهای زورگو به خاطر موضوع هستهای تاکید کرد: دشمنان قادر نیستند به ما ضرری برسانند؛ البته ممکن است تحریمهای یکجانبه خود را ادامه دهند،اما برای پیشرفت ایران مانعی محسوب نمیشود و مهم نیست.
احسان الدین کمال اوغلو، دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی نیز در این دیدار اظهار داشت: اگر ملتهای جهان اسلام با یکدیگر متحد نشوند در آینده با مشکلات فراوانی رو به رو خواهند شد.
دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی با حمایت از حق مسلم هستهای جمهوری اسلامی ایران ، برخورد با موضوع هستهای کشورمان را از استانداردهای دوگانه در مناسبات جهانی دانست و گفت: من از اقدامات دوگانه آژانس بینالمللی انرژی اتمی در برخورد با موضوع هسته ای ایران تعجب میکنم.
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