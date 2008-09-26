همایش نمایشهای حماسی مذهبی حکایت سرخ آغاز شد

دبیر برگزاری این همایش استانی گفت: در این همایش در مجموع شش نمایش از میان 12 اثر ارسالی به دبیرخانه این همایش در آمل از سوی هیئت بازبینی برای اجرا انتخاب شد.

امیر امیرنیا با بیان اینکه در نخستین شب نمایش های حماسی مذهبی حکایت سرخ نمایش " ابوذر" به کارگردانی میثم زندی از نوشهر اجرا شد افزود: نمایش های پیروز مغلوب از ساری، قطار جنوب از آمل، فرشته ها می میرند از محمود آباد، ماه لاجوردی ظهر از قائمشهر و مسجد کوفه از آمل تا هفتم مهرماه در سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی و هنری امام خمینی ارشاد آمل به روی صحنه می روند.

وی موضوعات آثار منتخب را در دفاع مقدس، ماه مبارک رمضان و زندگی ائمه اطهار بیان و تصریح کرد: آثار ارسالی و منتخب امسال به لحاظ کیفی و تخصصی با دوره های قبل از کیفیت بالایی برخوردار است.

دبیر اجرایی این همایش با اشاره به اینکه این همایش از حالت جشنواره ای خارج و جنبه رقابتی ندارد، گفت: با توزیع برگه های نظر سنجی آثار برتر را تماشاچیان انتخاب خواهند کرد.

امیرنیا زمان پخش نمایش ها را هر شب از ساعت 21 اعلام و خاطر نشان کرد: به همه آثار منتخب لوح سپاس و تندیس ویژه همایش به همراه کمک هزینه به آنان اهداء خواهد شد.