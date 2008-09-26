معاون آموزشی و نوآوری وزارت آموزش و پرورش از حذف امتحانات نهایی پایه سوم راهنمایی خبر داد و گفت: از سال تحصیلی جدید، ارزشیابی در سال سوم راهنمایی بر مبنای امتحانات نهایی نخواهد بود و نمرات دانش آموزان با ارزشیابی شفاهی و کتبی معلمان محاسبه می شود.