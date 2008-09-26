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۵ مهر ۱۳۸۷، ۱۰:۰۴

حذف امتحانات نهایی پایه سوم راهنمایی

حذف امتحانات نهایی پایه سوم راهنمایی

معاون آموزشی و نوآوری وزارت آموزش و پرورش از حذف امتحانات نهایی پایه سوم راهنمایی خبر داد و گفت: از سال تحصیلی جدید، ارزشیابی در سال سوم راهنمایی بر مبنای امتحانات نهایی نخواهد بود و نمرات دانش آموزان با ارزشیابی شفاهی و کتبی معلمان محاسبه می شود.

عباس رهی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص چگونگی محاسبه نمرات دانش آموزان سال سوم راهنمایی در روش جدید ارزشیابی افزود: بالاترین نمره ای که دانش آموزان بین امتحانات کتبی و شفاهی کسب کنند، به عنوان نمره نهایی آنها محسوب می شود.

وی  حذف ناهنجاری های رفتاری متاثر از نمرات امتحانات نهایی را از اهداف این طرح دانست و تاکید کرد: در این طرح سعی کرده ایم طوری با دانش آموزان رفتار کنیم تا سرافکنده و سرخورده نشوند.

معاون آموزشی و نوآوری وزارت آموزش و پرورش همچنین از تشکیل 18 دبیرخانه علمی در آموزش و پرورش خبر داد و اظهار داشت: این دبیرخانه ها برای رفع مشکلات علمی و آموزشی معلمان تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه این کارگروه ها برای 18 درس در دوره متوسطه طراحی شده است گفت: اگر معلمان در هریک از این دروس مشکل داشتند، می توانند با مراجعه به این کارگروه ها مشکلات خود را مرتفع سازند.
کد مطلب 755437

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