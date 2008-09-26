حذف امتحانات نهایی پایه سوم راهنمایی

وی حذف ناهنجاری های رفتاری متاثر از نمرات امتحانات نهایی را از اهداف این طرح دانست و تاکید کرد: در این طرح سعی کرده ایم طوری با دانش آموزان رفتار کنیم تا سرافکنده و سرخورده نشوند.
معاون آموزشی و نوآوری وزارت آموزش و پرورش همچنین از تشکیل 18 دبیرخانه علمی در آموزش و پرورش خبر داد و اظهار داشت: این دبیرخانه ها برای رفع مشکلات علمی و آموزشی معلمان تشکیل شده است.
وی با بیان اینکه این کارگروه ها برای 18 درس در دوره متوسطه طراحی شده است گفت: اگر معلمان در هریک از این دروس مشکل داشتند، می توانند با مراجعه به این کارگروه ها مشکلات خود را مرتفع سازند.
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