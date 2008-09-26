دو سانحه رانندگی در جاده های فارس 14کشته بر جای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، در سانحه اول که ساعت شش و 45دقیقه پنجشنبه به وقوع پیوست طی برخورد یک دستگاه پراید، موتور سیکلت و پژو در محور کمربندی سلطان آباد شیراز هشت نفر کشته و چهار نفر زخمی شدند.

در این سانحه به محض وقوع تصادف، پنج دستگاه آمبولانس به همراه تیم پزشکی مرکز اورژانس فارس به محل عزیمت و مجروحین حادثه را به بیمارستان نمازی شیراز منتقل کردند و کارشناسان پلیس راه نیز همچنان مشغول بررسی صحنه تصادف برای تشخیص علت آن هستند.

در سانحه بعدی که ساعاتی پس از تصادف اول رخ داد در پی برخورد یک دستگاه پژو آردی و وانت تویوتا در محور سد درودزن به سمت رامجرد شش نفر کشته و سه نفر زخمی شدند.

کارشناسان علت حادثه را انحراف به چپ تویوتا اعلام کرده اند.