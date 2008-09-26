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۵ مهر ۱۳۸۷، ۱۰:۱۵

رایزنی وزرای خارجه آلمان و چین درباره برنامه هسته ای ایران

وزیران امور خارجه کشورهای آلمان و چین بر ضرورت حفظ گروه 3+3 در زمینه برنامه هسته ای ایران تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، فرانک والتر اشتاین مایر و یانگ جیه چی پنجشنبه شب در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با هم دیدار کردند.

این دو وزیر که عضو گروه 1+5 در زمینه پرونده هسته ای ایران هستند، بر ضرورت تشکیل یک جبهه واحد در برابر تهران تاکید کردند.

آنان حفظ گروه 3+3 را ضروری دانستند.

این درحالی است که روسیه هفته جاری تشکیل نشست وزیران خارجه این گروه در نیویورک درباره پرونده هسته ای ایران را ضروری ندانست و آن را لغو کرد.

گروه 3+3 که 1+5 نیز خوانده می شود، از پنج عضو دائمی شورای امنیت شامل آمریکا، روسیه، انگلستان، فرانسه و چین و همچنین آلمان تشکیل می شود.

کد مطلب 755449

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