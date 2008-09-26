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۵ مهر ۱۳۸۷، ۱۰:۱۰

وزیر دارایی آلمان :

هژمونی اقتصادی آمریکا رو به افول است

هژمونی اقتصادی آمریکا رو به افول است

به عقیده وزیر دارایی آلمان بحران مالی و بانکی کنونی در آمریکا می تواند توان ایالات متحده را به عنوان ابرقدرت مالی جهانی دچار ضعف کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "پیر اشتاین بروئک" روز گذشته در برلین بحران مالی و بانکی فعلی را در آمریکا یک "زمین لرزه" توصیف کرد و گفت که این بحران نقش ابرقدرتی آمریکا در رهبری بازارهای مالی جهان را از بین خواهد برد.

وزیر دارایی آلمان که سیاست های مالی دولت این کشور را برای قانونگذاران تشریح می کرد، گفت: وزیران دارایی گروه هفت ماه آینده در واشنگتن با همدیگر دیدار خواهند کرد تا این بحرانها را مورد ارزیابی قرار دهند.

وی همچنین گفت که دولت آلمان فدرال به تلاش های خود برای کاستن از هزینه ها ادامه خواهد داد، اما حرکت هایی را هم در راستای ایجاد تحرک در اقتصاد بعمل خواهد آورد.

اشتاین بروئک با اعلام دوباره مخالف آلمان با تاسیس طرح ضمانت نامه های بانکی برای خود، گفت: این بحران اساساً مسئله و مشکل خود آمریکاست.

وی گفت: "علت بحران، اغراق غیر مسئولانه اصل آزادی بازار و لجام گسیختگی آن است".

کد مطلب 755450

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