استقبال ایران از گسترش روابط هر چه بیشتر با سریلانکا

به گزارش خبرگزاری مهر،‌رئیس جمهور اسلامی ایران صبح روز پنجشنبه به وقت نیویورک در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با رئیس جمهور سریلانکا دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار روسای جمهور دو کشور روابط دو جانبه ایران و سریلانکا را مورد بررسی قرار دادند و بر گسترش روابط هر چه بیشتر بین دو کشور تاکید کردند.

رئیس جمهور سریلانکا نیز دراین دیدار با اشاره به اینکه کشورش علاقمند است که روابطش را با جمهوری اسلامی ایران بیش از گذشته تقویت کند، به برگزاری اجلاس وزرای خارجی جنبش عدم تعهد‌ (نم) اشاره کرد و به جمهوری اسلامی ایران به خاطر برگزاری موفقیت‌آمیز این اجلاس تبریک گفت.



