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۵ مهر ۱۳۸۷، ۱۰:۵۴

دردیدار رئیسان جمهورمطرح‌شد:

استقبال ایران از گسترش روابط هر چه بیشتر با سریلانکا

استقبال ایران از گسترش روابط هر چه بیشتر با سریلانکا

دکتر محمود احمدی‌نژاد در دیداربا رئیس جمهور سریلانکا با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران هیچ محدودیتی برای افزایش روابط با سریلانکا ندارد، گفت: ما از گسترش روابط هر چه بیشتر با سریلانکا استقبال می‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر،‌رئیس جمهور اسلامی ایران صبح روز پنجشنبه به وقت نیویورک در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با رئیس جمهور سریلانکا دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار روسای جمهور دو کشور روابط دو جانبه ایران و سریلانکا را مورد بررسی قرار دادند و بر گسترش روابط هر چه بیشتر بین دو کشور تاکید کردند.

رئیس جمهور سریلانکا نیز دراین دیدار با اشاره به اینکه کشورش علاقمند است که روابطش را با جمهوری اسلامی ایران بیش از گذشته تقویت کند، به برگزاری اجلاس وزرای خارجی جنبش عدم تعهد‌ (نم) اشاره کرد و به جمهوری اسلامی ایران به خاطر برگزاری موفقیت‌آمیز این اجلاس تبریک گفت.
 

کد مطلب 755453

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