تاکید روسیه بر همکاری هسته ای با ونزوئلا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در دیدار "ولادیمیر پوتین" و "هوگو چاوز" که شب گذشته در مسکو صورت گرفت، چشم انداز همکاریهای دو کشور در زمینه اقتصادی و انرژی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

"ولادیمیر پوتین" در این دیدار گفت : فرصتهای جدیدی برای همکاریهای دو کشور در زمینه انرژی، فناوریهای پیشرفته، ماشین سازی و پتروشیمی پدید آمده است.

پوتین با ابراز خرسندی از فعالیت گازپروم روسیه در ونزوئلا و آغاز عملیات حفاری یکی از حوزه های گازی این کشور توسط گازپروم در پایان ماه اکتبر آینده، گفت: همکاریهای روسیه و ونزوئلا در زمینه نفت و گاز از دورنمای توسعه خوبی نه تنها در ونزوئلا بلکه کشورهای دیگر برخوردار است.

بر همین اساس از مهمترین محورهای مورد بحث شب گذشته، همکاری روسیه و ونزوئلا در زمینه استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای بود که پوتین در دیدار با چاوز از تمایل مسکو برای همکاری با کاراکاس در این زمینه خبر داد.

