پرتاب موشک جدید ماهواره بر ایرانی با 16 موتور

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی‌نژاد شامگاه چهارشنبه به وقت نیویورک در جمع ایرانیان مقیم این کشور پس از ضیافت افطار اظهار داشت: اگر ملت ایران تصمیم بگیرد یک فناوری را در اختیار داشته باشد چنانچه همه‌ دنیا هم جمع شوند قادر نخواهند بود جلوی آن را بگیرند.

رئیس جمهور با اشاره به این که ملت ایران همواره دلسوز بشریت بوده است، خاطر نشان کرد: ملت ایران در طول تاریخ دو ویژگی را در کنار هم حفظ کرده است. اول این که همواره در همه‌ امور در علم، صنعت و فرهنگ پیشتاز بوده است و هیچ وقت ملتی دست دوم و پیش پا افتاده نبود.

وی ادامه داد: ملت ایران پرچمدار تمدن برای همه‌ بشریت بوده است. زمانی که کتاب‌های نجوم و معادلات چند بعدی را حل می‌کرد و در عرصه‌ مهندسی و پزشکی جهان پیشتاز بود خیلی از مدعیان امروز ملت ایران از لحاظ فرهنگی در سطح بسیار پایینی قرار داشتند.

رئیس‌جمهور ویژگی دوم ملت ایران را صلح‌دوستی و داشتن فرهنگ انسانی دانست و گفت: ایرانیان همواره خواهان رابطه با سایر ملت‌ها بر اساس احترام و عدالت بودند.

احمدی‌نژاد با اشاره به تولید فیلم 300، اظهار کرد: تولید این گونه فیلم‌ها نشانه‌ ضعف کسانی است که آن را ساخته‌اند.

رئیس جمهور در ادامه با اشاره به این که در دوره‌ای از تاریخ با طراحی‌های داخلی و خارجی کاروان پیشرفت ملت ایران عقب نگه داشته شد، تصریح کرد: ما از پیشرفت دیگران ناراحت نیستیم و اگر بتوانیم به آن‌ها کمک می‌کنیم اما دنیا بداند هرگز کسی نمی‌تواند جلوی پیشرفت ایران را بگیرد.

وی با بیان این که قدرت‌های زورگو با بهانه‌ این که از پیشرفت علمی ملت ایران به خاطر احتمال انحراف به تولید سلاح هسته‌ای نگران هستند، تاکید کرد: آن‌هایی که ادعا می‌کنند از سلاح اتمی نگرانی دارند بزرگ‌ترین دروغ‌گویان تاریخ هستند. مگر می‌شود انبارهای خودشان حاوی ده‌ها هزار کلاهک اتمی باشد و آنگاه مدعی نگرانی از احتمال انحراف ایران باشند.

احمدی‌نژاد افزود: آن‌ها اگر نگران بودند اول باید به سراغ خلع سلاح کردن رژیم صهیونیستی می‌رفتند. بنابراین مخالفت آن‌ها با تولید بمب اتم نیست، بلکه آن‌ها مخالف پیشرفت ملت ایران هستند.

رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: آنها می‌دانند که اگر ملت ایران در مسیر علم و فناوری حرکت کند به سرعت خود را به صف اول علم و فناوری دنیا خواهد رساند و آن‌ها از این موضوع ناراحت هستند. تبلیغات و مانع‌تراشی‌ها برای این است که از این موضوع جلوگیری کنند.

وی با اشاره به این که ملت ایران اهل درگیری و جنگ نیست و علاقه‌مند است با همه‌ ملت‌ها رابطه داشته باشد، تصریح کرد: البته اگر کسی بخواهد با ملت ایران درگیر شود این ملت چنان پاسخی خواهد داد که تا ابد پشیمان شوند.

احمدی‌نژاد اضافه کرد: امروز به لطف تحریم قدرت‌های زورگو ملت ایران هسته‌ای شده است و غنی‌سازی اورانیوم را در اختیار دارد و هم‌چنین فناوری پرتاب ماهواره به مدار زمین را به دست آورده و هم‌چنین موشک‌های دو مرحله‌ای و سه مرحله‌ای را تولید کرده و پشت سر هم پرتاب خواهد کرد و به زودی هم موشکی را پرتاب خواهیم کرد که دارای 16 موتور است و ماهواره را تا 700 کیلومتر بالاتر می‌برد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که ایرانی‌ها در هر جای دنیا که هستند همواره منشا خیر و اقدامات مثبت بوده‌اند، گفت: امروز مسوولیت و ماموریت ما به خاطر آغاز دوران جدید سنگین‌تر شده است و آن این است که فرهنگ متعالی، انسانی و پاک خود را به ملت‌ها عرضه کنیم.

احمدی‌نژاد اضافه کرد: ملت ایران جزء عزیزترین و محبوب‌ترین ملت‌های جهانند و حتی اگر اجازه داده شود که رفراندوم آزادی در همین کشور برگزار شود ،ایران به عنوان محبوب‌ترین کشورها انتخاب خواهد شد.

به گزارش مهر ، رئیس‌جمهور در پایان تاکید کرد: قدرت‌های زورگو اگر رفتار خود را با ملت‌ها و به خصوص ملت ایران اصلاح نکنند ایرانیان تمامی مناسبات جهان را تغییر داده و مناسباتی عادلانه و انسانی را جایگزین آن خواهند کرد.

پیش از سخنان رییس‌جمهور دکتر محمد خزاعی، نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در سخنان کوتاهی به ایرانیان حاضر در این جلسه خیرمقدم گفت.

در پایان این جلسه نیز شماری از ایرانیان مقیم آمریکا مشکلات و مسائل خود را با رییس‌جمهور، وزیران دادگستری و امور خارجه در میان گذاشتند و عکس یادگاری انداختند.