به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، سیزدهمین دوره این گردهمایی بینالمللی که سالانه و با هدف بررسی و معرفی فرصتهای سرمایهگذاری بینالمللی در بخشهای نفت و گاز کشورمان برگزار میشده، دهم و یازدهم آذر 1387 (30 نوامبر و یک دسامبر سال 2008 میلادی) در تهران تشکیل خواهد شد.
براساس مصوبه فوق، هدف از این گردهمایی استفاده از تجربیات موفق در زمینه مدیریت انرژی، ارتقاء فعالیتهای پژوهشی مؤسسه مطالعات بینالمللی انرژی و صنعت نفت، گسترش تعاملات بین بخشهای مختلف صنعت، تبادل نظر مقامات، مدیران اجرایی شرکتهای نفتی، متخصصین و پژوهشگران بینالمللی داخل و خارج کشور در حوزههای مرتبط و تشریح برنامههای جمهوری اسلامی و ارائه فرصتهای سرمایهگذاری خارجی در صنعت نفت و گاز کشور است.
این گردهمایی، در پی برگزاری دوازده همایش موفق بینالمللی در زمینه نفت و گاز توسط مؤسسه مطالعات بینالمللی انرژی، برگزار میگردد. این مصوبه در تاریخ 2/7/1387 از سوی دکتر پرویز داودی، معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
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