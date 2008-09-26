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۵ مهر ۱۳۸۷، ۱۱:۱۴

آغاز تکمیل ظرفیت از دوشنبه /

پذیرش58 هزار داوطلب درتکمیل ظرفیت/ امکان انتخاب رشته همه کنکوریها

پذیرش58 هزار داوطلب درتکمیل ظرفیت/ امکان انتخاب رشته همه کنکوریها

معاون سازمان سنجش آموزش کشور با بیان اینکه 58 هزار داوطلب در مرحله تکمیل ظرفیت کنکور پذیرش می شوند، گفت: داوطلبان از روز دوشنبه 8 مهر ماه تا پایان روز 9 مهر ماه می توانند نسبت به انتخاب رشته در مرحله تکمیل ظرفیت کنکور سراسری دانشگاهها اقدام کنند.

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود: اطلاعیه سازمان سنجش در مورد تکمیل ظرفیت عصر فردا شنبه 6 مهر ماه از طریق ویژه نامه ای در اختیار داوطلبان قرار می گیرد.

وی اضافه کرد: در مرحله تکمیل ظرفیت 58 هزار ظرفیت ایجاد شده است که داوطلبان بر اساس گروه آزمایشی خود به انتخاب حداکثر 50 رشته اقدام کنند.

توکلی ادامه داد: تکمیل ظرفیت کنکور سراسری از 8 مهر ماه آغاز می شود و داوطلبان تا پایان روز 9 مهر ماه فرصت دارد با مراجعه به سایت سازمان سنجش نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.

معاون سازمان سنجش به مهر گفت: همه داوطلبان با توجه به ضوابط می توانند نسبت به انتخاب رشته در مرحله تکمیل ظرفیت اقدام کنند. داوطلبان اعم از پذیرفته شدگان یا پذیرفته نشدگان مجاز کنکور که پیش از این پذیرش در دانشگاههای غیرانتفاعی را اعلام نکرده بودند می توانند به انتخاب رشته های دانشگاههای غیرانتفاعی نیز اقدام کنند.

وی اضافه کرد: داوطلبان غیرمجاز نیز می توانند نسبت به انتخاب رشته در دانشگاههای غیرانتفاعی اقدام کنند.

توکلی گفت: در صورت قبولی داوطلب در کد رشته‌های انتخابی مرحله تکمیل ظرفیت قبولی قبلی وی لغو خواهد شد.

کد مطلب 755508

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