داوودی به جمع راهپیمایان روز قدس پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهور در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان همگام با ملت شریف ایران در راهپیمایی روز قدس شرکت کرد .

وی در حال حاضر همراه با مردم به سمت دانشگاه تهران در حرکت است .