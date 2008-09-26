ضیافت افطاری وزیرعلوم با خبرنگاران برگزار شد / گلایه رسانه ها از برخی مسئولان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی زاهدی شب گذشته پس از برگزاری ضیافت افطاری با خبرنگاران آموزش عالی با حضور مهدخت بروجردی علوی مشاور وزیر علوم و هاشم دادش پور مدیرکل روابط عمومی وزارت علوم از خبرنگاران حوزه آموزش عالی تقدیر کرد.

وزیر علوم از خبرنگاران خواست تا فارغ از تهیه خبر، دغدغه های خود را در خصوص آموزش عالی و نحوه تعامل با مسئولان صف و ستاد وزارت علوم در فضای انس عنوان کنند. خبرنگاران نیز از عدم ارتباط رسانه ای برخی معاونان وزیر علوم و برخی روسای دانشگاهها گلایه کردند و خواستار تذکر وزیر به آنها شدند.

یک خبرنگار از معاون جدید آموزشی وزارت علوم گلایه داشت، خبرنگاری دیگر می گفت که فرهاد رهبر رئیس دانشگاه تهران مدیر رسانه ای نیست، دیگری از اصلاحیه ها و تکذیبیه هایی می گفت که برخی مدیران دانشگاهی بدون توجه به گفته های پیشین خود برای رسانه ها ارسال می کنند.

محمد مهدی زاهدی گفت: در جلسه هفته آتی شورای معاونان به معاونان تذکر می دهم که امسال تعامل زیادی با خبرنگاران داشته باشند.