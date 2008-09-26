سقوط یک پله ای ایران در آسیا / پتروشیمی تبریز در صدر تیم های آسیایی

به گزارش خبرنگار مهر، در این رده بندی که روز گذشته از سوی فدراسیون جهانی دوچرخه سواری uci منتشر شده است در مجموع رده بندی تیم های آسیایی در نهمین ماه سال میلادی در بخش جوانان و بزرگسالان تیم ‍ژاپن با 1182 امتیاز از رده دوم جدول به رده نخست صعود کرده است. تیم ایران نیز با 1160 امتیاز از جایگاه اول به رده دوم سقوط کرده است. تیم ازبکستان نیز با 502 امتیاز همچنان عنوان سوم قاره آسیا را از آن خود دارد.

در رده سنی جوانان رده بندی تیم های آسیایی نسبت به ماه گذشته هیچ تغییری نکرده است .تیم ایران با 386 امتیاز ، مالزی با 233 امتیاز و ازبکستان با 186 امتیاز همچنان اول تا سوم هستند.

در بخش باشگاهی تیم پتروشیمی تبریز با 909 امتیاز و اختلاف بسیار زیاد با دیگر تیم ها همچنان بر صدر جدول آسیا تکیه زده است. تیم "میتال هومپو" ژاپن با 545 امتیاز دوم و "اسکیل شیمانو" از هلند با 338 امتیاز سوم است.

دراین رده بندی که روز گذشته از سوی uci منتشر شده است ، در بخش انفرادی حسین عسگری با 66/240 امتیاز همچنان عنوان اول آسیا را از آن خود دارد. قادر میزبانی با 66/205 امتیاز عنوان دومی آسیا را حفظ کرده است.

حسین ناطقی با 204 امتیاز از رده پنجم به رده سوم صعود کرده است. مهدی سهرابی با بدشانسی در مسابقات تایلند با 195 امتیاز از عنوان سومی یک پله سقوط کرده و عنوان چهارم را دارد. احد کاظمی نیز از رده چهارم با دو پله سقوط به جایگاه ششمی رسیده است.