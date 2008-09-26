پره مدیر هنری جشنواره فیلم لوکارنو شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد پره از سال 2004 مدیر هنری بخش دوهفته کارگردانان جشنواره معتبر فیلم کن است و جانشین او در این سمت پائیز امسال از سوی جامعه فرانسه انتخاب می‌شود.

پس از آنکه ماه ژوئن اعلام شد مایر پس از برگزاری جشنواره لوکارنو 2009 از سمت مدیریت هنری این جشنواره معتبر سینمایی کناره‌گیری می‌کند و از اول نوامبر رئیس سینماتک سوئیس می‌شود، درباره جانشینان احتمالی وی گمان‌هایی بر سر زبان‌ها بود.

مایر مدیریت هنری لوکارنو را اول اکتبر 2005 از ایرنه بیناردی تحویل گرفت. او در 20 سال گذشته مسئول اخبار و کاتالوگ جشنواره، رئیس بخش رسانه‌ای، عضو کمیته برنامه‌ریزی و از سال 2001 مدیر کنفرانس‌های خبری و جلسات پرسش و پاسخ بود.

مارکو سولاری رئیس جشنواره لوکارنو درباره انتخاب پره گفت: او تمام زیر و بم برنامه‌ریزی برای جشنواره را می‌داند و سال‌ها رئیس بخشی در جشنواره کن بوده که بیشترین شباهت را به ذات لوکارنو داشته و در پی کشف جوانان و تجربه‌های نو بوده است.

پره نیز درباره انتخاب خود گفت: نقش جدید این امکان را به من می‌دهد تا از سینما مولف پشتیبانی و به تعهد خود در قبال فیلمسازانی عمل می‌کنم که تاریخ سینما به آنها نیاز دارد؛ شخصیت‌هایی که در توسعه و تاثیرگذاری سینما همواره نقش پررنگ داشته‌اند.