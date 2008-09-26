به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میدل ایست آنلاین، مسئولی از کلیسای انگلیکن در قطر اعلام کرد: سنگ بنای ساخت کلیسایی برای انگلیکنها یکشنبه 28 سپتامبر ( 7 مهرماه) به عنوان دومین کلیسای مسیحیان در این کشور گذاشته می‌شود.

مایکل لویس اسقف کلیسای انگلیکن در خلیج فارس و عراق اظهار داشت: سنگ بنای ساخت این کلیسا یکشنبه ساعت 10 صبح در دوحه پایتخت قطر گذاشته خواهد شد.

اسقف مایکل لویس که پنج شنبه از مرکز گفتگوی ادیان در دوحه دیدار کرد، اظهار داشت: مدت زمان ساخت کلیسای انگلیکن به جمع‌آوری اعتبار از سوی خیرین بستگی دارد.

این در حالی است که نخستین کلیسای کاتولیکهای قطر 25 اسفند ماه برای دهها هزار مسیحی کاتولیک با هدف تسامح و همزیستی مسالمت‌آمیز میان ادیان ابراهیمی در دوحه افتتاح شد که به عنوان نخستین کلیسایی بود که دولت قطر با ساخت آن موافقت کرد. این کلیسا پس از 1400 سال در قطر ساخته شد.

اگر چه عربستان به عنوان یکی از کشورهای عربی اجرای مراسم هر دینی غیر از اسلام را در کشورش ممنوع کرده اما قطر از دیگر کشورهای خلیج فارس به شمار می‌رود که به مسیحیان مقیم در سرزمینش اجازه داده که شعائر دینی خود را در کلیساها برگزار کنند و حتی خود از ساخت کلیسا نیز حمایت کرده است.