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۵ مهر ۱۳۸۷، ۱۶:۳۶

همه پرسی فلسطین چرا وچگونه-21

حق تعیین سرنوشت می بایست در رابطه با ملت فلسطین محترم شمرده شود

حق تعیین سرنوشت می بایست در رابطه با ملت فلسطین محترم شمرده شود

فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در خصوص پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران برای برگزاری همه پرسی از مردم فلسطین برای تعیین سرنوشت کشورشان گفت: کشورهای غربی و حامیان اسرائیل حتما با این پیشنهاد مخالفت می کنند چون نتیجه این همه پرسی از هم اکنون مشخص است.

سردار سرتیپ پاسدار اسماعیل احمدی مقدم که در راهپیمایی روز جهانی قدس شرکت کرده بود در گفتگو با خبرنگار مهر خاطر نشان کرد: پیشنهاد برگزاری همه پرسی در فلسطین شاید تا حدی با منطق ما نیز سازگار نباشد که یک عده ای که غاصب اند و اشغالگری کرده اند در انتخابات شرکت کنند، اما پیشنهاد ایران منطبق با موازین بین المللی و منشور ملل متحد است و ما معقدیم که در رابطه با موازین بین المللی نباید گزینشی عمل شود و حق تعیین سرنوشت می بایست در رابطه با ملت فلسطین محترم شمرده شود.

احمدی مقدم در ادامه یاد آورشد: پیشنهاد ایران این است که اگر کشورهای غربی واقعا به دموکراسی و آزادی اعتقاد دارند اجازه دهند که همه مردم فلسطین در همه پرسی شرکت کنند و چه کسانی هم اکنون در این کشور حضور دارند و چه آنان که آواره شده اند و دور از سرزمین خود زندگی می کنند با حضور در همه پرسی سرنوشت کشور خود را تعیین کنند و نتیجه هر چه شد مورد تمکین همه قرار گیرد و همچنان که گفتم با توجه به اینکه نتیجه همه پرسی معلوم است غربی ها حتما با این پیشنهاد مخالفت خواهند کرد.

 

کد مطلب 755591

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