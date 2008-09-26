سردار سرتیپ پاسدار اسماعیل احمدی مقدم که در راهپیمایی روز جهانی قدس شرکت کرده بود در گفتگو با خبرنگار مهر خاطر نشان کرد: پیشنهاد برگزاری همه پرسی در فلسطین شاید تا حدی با منطق ما نیز سازگار نباشد که یک عده ای که غاصب اند و اشغالگری کرده اند در انتخابات شرکت کنند، اما پیشنهاد ایران منطبق با موازین بین المللی و منشور ملل متحد است و ما معقدیم که در رابطه با موازین بین المللی نباید گزینشی عمل شود و حق تعیین سرنوشت می بایست در رابطه با ملت فلسطین محترم شمرده شود.

احمدی مقدم در ادامه یاد آورشد: پیشنهاد ایران این است که اگر کشورهای غربی واقعا به دموکراسی و آزادی اعتقاد دارند اجازه دهند که همه مردم فلسطین در همه پرسی شرکت کنند و چه کسانی هم اکنون در این کشور حضور دارند و چه آنان که آواره شده اند و دور از سرزمین خود زندگی می کنند با حضور در همه پرسی سرنوشت کشور خود را تعیین کنند و نتیجه هر چه شد مورد تمکین همه قرار گیرد و همچنان که گفتم با توجه به اینکه نتیجه همه پرسی معلوم است غربی ها حتما با این پیشنهاد مخالفت خواهند کرد.