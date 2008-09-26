شمارش معکوس برای نابودی رژیم اسرائیل آغاز شده است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت الاسلام محمدجواد حاج علی اکبری در مراسم راهپیمایی روز قدس در جمع روزه داران گرگان در مصلای این شهرافزود: هر روز لطمه جدیدی از دنیای اسلام به ویژه از قلب بیت المقدس و از سوی انتقاضه و فلسطین بر رژیم غاصب اسرائیل وارد می شود.

وی اظهار داشت: رژیم غاصب اسراییل، عمق کفر استکبار جهانی به شمار می آید و مرگ و نابودی این رژیم نزدیک است.

وی تصریح کرد: امام خمینی (ره ) با درایت و هوشیاری حرکت برضد رژیم غاصب اسرائیل را آغاز کرد و نامگذاری جمعه آخر ماه مبارک به نام روز قدس اقدامی ارزشمند به شمار می آید.

به گفته حجت الاسلام حاج علی اکبری، نژاد پرستی طبیعت رژیم غاصب اسرائیل است و فساد در بین ملسمانان و تفرقه افکنی از مهترین اهداف این رژیم صهیونیستی است.

معاون رئیس جمهوری ادامه داد: جریان صهیونیسم بک جریان کافر، عصیانگر و متجاوز بوده و تاریخ صهیونیست با پیامبرکشی گره خورده است.

وی اضافه کرد: بر اساس شواهد و قراین ماجرای فلسطین ریشه دار بوده و رژیم منفور و غاصب اسرائیل آن را به جریان کثیف و ضد انسانی مبدل ساخته است.

وی بیان داشت: تقدیر الهی چیز دیگری است و جهان در آستانه نابودی رژیم اشغالگر اسراییل لحظه شماری می کند.

مهاجرت معکوس در سرزمینهای اشغالی آغاز شده است

وی یادآور شد: اکنون رژیم اشغالگر قدس روند مهاجرت معکوس خود را آغاز کرده است و آنان که با هزاران رویا وارد سرزمین اشغالی شدند، چاره ای جز بازگشت ندارند.

به گزارش خبرنگارمهر، شمار زیادی از مردم روزه دار شهرستانهای استان گلستان همگام با سایر مسلمانان کشور و جهان اسلام، در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان با شرکت در راهپیمایی باشکوه روز قدس همبستگی خود را با ملت مظلوم فلسطین اعلام کردند.

آنان با سردادن شعارهای مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و مرگ بر انگلیس، نفرت خود از استکبار جهانی و نیز حمایت خود را از آرمانهای فلسطین و ملت مسلمان و بی‌دفاع آن اعلام کردند.

حضور طلاب، روحانیان، ارتشیان، بسیجیان، عشایر، بازاریان، فرهنگیان، دانشجویان و دانش آموزان و قشرهای مختلف مردم شهرستانهای گرگان، گنبد، کلاله، رامیان، آزادشهر، مینودشت و ... در راهپیمایی روز قدس امسال بسیار چشمگیر بود.

دفاع از حق مشروع ایران در داشتن تکنولوژی هسته‌ای بخش دیگری از مطالبات راهپیمایان روزه دار شهرستانهای استان گلستان بود که با سردادن شعار انرژی هسته‌ای حق ملت ماست، غرور ملت ماست، منطق و اقتدار است، عزم و اراده ماست و حمل پارچه نوشته‌هایی با این مضامین نمود یافت.

در طول مسیر راهپیمایی دهها صندوق جمع آوری کمکهای مردمی به ملت فلسطین مستقر شده بود که کمک‌های مردمی مسلمانان را در این زمینه جمع آوری می کرد.

در پایان این آیین راهپیمایان پرچم اسرائیل و آمریکا را به آتش کشیدند و سپس بیانیه سراسری روز قدس قرائت شد که با فریادهای الله اکبر مورد تایید راهپیمایان قرار گرفت.