گزارش البرادعی حرکتی ظالمانه و فتنه ای جدید است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در خطبه دوم امروز نماز جمعه تهران با بیان این مطلب اظهار داشت: مبحث موشکی ایران از زمان جنگ آغاز شده و کم کم پیشرفت کرده و راه خود را می رود.

وی افزود: ایران در جنگ تحمیلی نیز از موشک فقط هر از چند گاهی استفاده می کرد به دلیل اینکه موشک کور است و تصمیم ندارد و ما برای دفاع تنها گاهی از آن استفاده می کردیم.

آیت الله هاشمی رفسنجانی ادامه داد: صنعت موشکی یک صنعت مقبول نظامی و دفاعی است .خطیب نماز جمعه امروز تهران دربخش دیگری از سخنانش گفت: گرچه امروز به خاطر گرجستان قدری فضای جهانی آرام است اما به هر حال این آتش زیر خاکستر است و دیپلماسی فعال و مدبرانه ای را باید پیگیری کنیم تا جواب سئوالات بی ربط آنان را بدهیم .

وی با بیان اینکه مقاومت حق ملت ایران است، اظهار داشت: به کشورهای غربی و آمریکا که سردمدار است عرض می کنم که همان پیش بینی هایی که در جنگ داشتید ، امروز گریبان شما را گرفته است .

آیت الله هاشمی رفسنجانی خاطر نشان کرد: اصولا هر حرکت استکباری، سلطه طلبانه و ظالمانه در طبیعت جهانی که خداوند نظاره گر آن است نمی تواند موفق باشد، لذا بهتر است تا این اندازه خود را در منطقه خاورمیانه آلوده نکنید و به ملت ایران نیز ستم روا ندارید، چرا که این ملت ثابت کرده که در سخت ترین شرایط ایستادگی می کند.

خطیب نماز جمعه امروز تهران خطاب به زورگویان جهان افزود: مطمئن باشید که خداوند همه چیز را زیر نظر دارد و هر جنایت و ظلمی را در موقع خودش کیفرمی دهد و ما به حمایت خداوند اطمینان داریم و رفتار ما نیزشاهد این اطمینان است و ما امور خود را به خوبی گذرانده و باز هم خواهیم گذراند.

وی دربخش دیگری ازسخنانش با اشاره به مسائل عراق وافغانستان تصریح کرد: متاسفانه مسائل این دوکشورهمچنان خون چکان است و مواردی از فساد، کشتار، تخریب ، دعوا ، کینه و اشغال در آن مشاهده می شود.

آیت الله هاشمی رفسنجانی ادامه داد: مواد مخدر و فساد اداری که عامل عمده اش اشغال است در این مناطق مشاهده می شود و آمریکایی ها پا در کفش عراقی ها کرده و می خواهند قراردادی را به عراق تحمیل کنند که قطعا به ضرر این کشور است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطر نشان کرد: ملت عراق با هوشیاری دولت خود نخواهند گذاشت این اتفاق بیفتد.وی همچنین گفت: درافغانستان وضعیت مردم از این هم بدتر است که حتی به شمال پاکستان هم این مسائل کشیده شده است.

آیت الله هاشمی رفسنجانی در بخش دیگری از سخنان خود در خطبه دوم نماز جمعه با اشاره به دفاع مقدس اظهار داشت: دفاع مقدس قطعه بسیار ارزشمند تاریخ ماست که تکرار نمی شود.

رئیس مجلس خبرگان تصریح کرد: مسئله این است که یک ملت مظلوم با دست خالی و با اهداف عالی و حمایت از محرومان به میدان آمد و در شرایط عجیب بلوای تبلیغاتی ، موفقیت را از آن خود کرد.وی تاکید کرد: همه کسانی که می خواهند از دفاع مقدس بگویند باید تلاش کنند واقعیت را بگویند چرا که تمامی این واقعیت ارزشمند است و اینکه گروهی آن را مصادره کنند و در تاریخ دست ببرند چه نفعی دارد ؟

آیت الله هاشمی رفسنجانی خاطر نشان کرد: مراقب باشیم که این قطعه تاریخ را برای قرن های آینده و در پیشانی تاریخ خود حفظ کنیم.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دفاع مقدس را از مهمترین محورهای تاریخ ایران برشمرد و افزود: رسانه ها ، گویندگان و نویسندگان تا حدود زیادی باید حق دوران دفاع را ادا کنند و اما نگرانی ما این است که تحریف هایی با اغراض سیاسی در برخی رسانه ها در این رابطه مشاهده می شود که نباید اجازه دهیم این مباحث آلوده گردد.وی اضافه کرد: دفاع مقدس متعلق به همه است ، چرا که رزمندگان ما از تمامی نقاط کشورمان بودند .

آیت الله هاشمی رفسنجانی ادامه داد: پشت سر لشکرکشی علیه انقلاب اسلامی، غرب و شرق قرار داشتند و صدام را به دژ نظامی در مقابل یک ایران مظلوم و تازه انقلاب کرده با دستان خالی ،تبدیل کرده بودند.

خطیب نماز جمعه امروز تهران همچنین گفت: با شرایطی مانند وجود اختلافات و به وجود آمدن مسئله ای مانند بنی صدر و فتنه هایی برای تجزیه ، ایران اسلامی وارد دفاع قدس شد و تحلیل صدام و غربی ها این بود که خوزستان را تصرف می کنند و به این ترتیب انقلاب ساقط خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: اما این ملت با رهبری امام راحل و نیروهای مخلص 8 سال دفاع مقدس را اداره کردند و دشمن را هم در صحنه نظامی و هم سیاسی شکست دادند به گونه ای که در هنگام صدور قطعنامه در سازمان ملل که طرفداران ما بیشتر از انگشتان دست و پا نبودند، حق به ایران داده شد و عراق به عنوان متجاوز معرفی شد لذا همه این مسائل پیروزی های مهم ما و وعده خداوند است که محقق شده است.

آیت الله هاشمی رفسنجانی افزود: امروز سئوال مهم این است که اکنون صدام و بعث کجا هستند؟ نابود شدن دشمنان ایران اسلامی تحقق وعده خداوند است .

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین اظهار داشت : آمریکاییها در جنگ افغانستان وعراق کم خفت و خسارت را متحمل نشدند و به میزان زیادی دچار خساراتهای جانی، مالی واعتباری شده اند و اکنون اگر بحران اقتصادی به تهدیدی جدی برای غرب مبدل شده علتش این است که آمریکاییها مجبور شده اند در مناطقی که اشغال کرده اند هزینه های زیادی را بپردازند .

وی افزود: در حال حاضر آنها باید سرمایه زیادی را تزریق کنند تا از این شرایط رها شوند و آیا این مجازات برای آنان کم است؟ البته هنوز باید صبر کرد چرا که خداوند به خوبی می داند که چگونه باید ظالم را از پای درآورد و آنان حتما مجازات سخت الهی را به دنبال خواهند داشت.

آیت الله هاشمی رفسنجانی در ادامه سخنانش روز جهانی همدردی و همدلی با کودکان فلسطین را گرامی داشت و تصریح کرد: همه فلسطینی ها نیازمند همدلی ما هستند .

رئیس مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنانش روز جهانی سالمندان و ناشنوایان را گرامی داشت و گفت: اکثر ما دوران سالمندی را در پیش داریم و مهم است که ملتی سالمندانش را دلشاد و محترم نگاه دارد چرا که این اقدام کاری آسان و مهم است که باعث رضایت خداوند می باشد و ما نباید آن را فراموش کنیم.

وی اضافه کرد: ناشنوایان و روشندلان از صبورترین ملت ما هستند که حقوق آنان باید اجرا شود.

آیت الله هاشمی رفسنجانی در ادامه سخنانش ضمن گرامیداشت شهادت حضرت علی (ع) خاطر نشان کرد: مظلوم ترین انسان در تاریخ اسلام بعد از پیامبر (ص) حضرت علی (ع) است به گونه ای که وقتی آن حضرت در محراب مسجد به شهادت رسید برخی می گفتند مگر حضرت علی (ع) نماز می خوانده است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین یاد شهیدان عملیات پیروز ثامن الائمه را که آبادان را از حصرنجات داد، را گرامی داشت و تصریح کرد: شهدای بزرگواری مانند شهید فلاحی، فکوری، نامجو، جهان آرا در یک حادثه تروریستی جان خود را از دست دادند و به تاریخ شهدا پیوستند.

وی همچنین یاد و خاطره شهید هاشمی نژاد را گرامی داشت و افزود: وی از عناصر مهم انقلاب بود گرچه هنوز خونش سازنده است.

آیت الله هاشمی رفسنجانی در ادامه سخنانش به شهادت احتمالی آیت الله یثربی امام جمعه کاشان و عضو مجلس خبرگان اشاره کرد و گفت: قضیه ای که ما از آن اطلاع نداشتیم آثار شیمیایی در ریه وی بوده است که البته خانواده آیت الله یثربی نخواستند اعلام شهادت بشود چرا که شهادت باید دلیل کاملا روشنی داشته باشد.