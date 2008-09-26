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۵ مهر ۱۳۸۷، ۱۳:۴۴

باخت تیم ابومسلم از ارزشهای این تیم کم نمی کند

مشهد - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم فوتبال ابومسلم خراسان گفت: با باخت تیم ابومسلم از ارزشهای این تیم کم نمی شود.

هادی برگی‌زر در گفتگو با خبر نگار مهر در مشهد افزود: یک روز مثل دیدار با ذوب آهن هر چه توپ به سوی دروازه می‌زنیم، وارد دروازه می‌شود و یکبار هم مثل امشب، توپها وارد دروازه نمی‌شوند.

سرمربی تیم فوتبال ابومسلم خراسان اظهار داشت: اما این باخت به هیچ وجه از ارزشهای تیم ابومسلم، کم نمی‌کند و نباید فراموش کرد که کنترل بازی تمام و کمال در اختیار ما بود.

وی در خصوص نحوه داوری اظهار داشت: من راجع به داوری صحبت نمی‌کنم و معتقدم نباید داوران را تحت فشار قرار داد، زیرا گاه اتفاق می‌افتد کنترل بازی در از دست داور خارج می‌شود.

کد مطلب 755600

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