پیروزی انقلاب اسلامی باعث دلگرمی ملت فلسطین شد

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه اصفهان در خطبه های امروز نماز جمعه اصفهان و همزمان با روز جهانی قدس اظهار داشت: اینکه رژیم صهیونیستی می خواهد در قلب کشورهای اسلامی پایگاه داشته باشد خطری بس بزرگ است که باید همواره مسلمانان در این عرصه هوشیار باشند و این خطر بزرگ را درک کنند.

امام جمعه اصفهان یادآور شد:‌ رژیم اشغالگر قدس بسیاری از پیامبران را به شهادت رسانده است و به همین جهت باید از آنان ترسید و در هراس بود.

وی ادامه داد: اکنون خطر رژیم اشغالگر قدس به تمام معنا به جهانیان و بخصوص ملت مسلمان نشان داده شده و وقتی آمریکا می خواهد به طور مثال به عراق حمله کند از بمب افکنهای این رژیم استفاده می کند.

وی اظهار داشت:‌ ملت فلسطین خود را در خط مقدم مبارزه با رژیم اشغالگر قدس می بیند و باید در این حرکت دیگر ملتهای مسلمان نیز با برگزاری تظاهرات به آنان دلگرمی دهند.

طباطبائی نژاد تصریح کرد:‌ حتی اگر این امکان برای ملتهای مسلمان وجود داشته باشد باید با حمایتهای مادی از فلسطین حمایت کنند.

امام جمعه اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت:‌ ملت مسلمان فلسطین از زمانی که با نام دفاع از اسلام حرکت نمود هر لحظه به پیروزی های موفقی دست یافت که یکی از نمونه های های پیروزی ملت فلسطین در جنگ 33 روزه است و اکنون خوشبختانه ملت فلسطین در اوج پیروزی است و شکست این رژیم اشغالگر نیز روز به روز در حال بروز است.

امام جمعه اصفهان در این بخش از سخنان خود به استعفای اولمرت اشاره کرد و گفت: او در سخنرانی اخیر خود اندیشه اسرائیل را خیالی واهی بیش نخوانده است و اعلام کرده است که این خیال اندیشه ای واهی است.

وی عنوان کرد:‌ می توان اعتراف کرد که امپراطوری آمریکا به پایان راه خود رسیده است.

امام جمعه اصفهان همچنین به سخنرانی اخیر رئیس جمهور در سازمان ملل اشاره کرد و گفت:‌ امروز ر‍ژیم صهیونیستی در سراشیبی سقوط قرار گرفته است و دیگر راهی برای فرار برای ایم رژیم وجود ندارد.

طباطبائی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود به روز پنجم مهر اشاره کرد و گفت:‌ در این روز ما آزاد سازی آبادان داشته ایم که سرآغازی برای پیروزی های بعدی به حساب می رود.

امام جمعه اصفهان در بحش پایانی سخنان خود خاطر نشان کرد: در پنجم مهرماه سال 60 علاوه بر شکسته شدن خط آبادان بسیاری از اموال جنایت کاران نیز به غنیمت گرفته شد.