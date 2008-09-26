به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی اعلام کرد اعضای این هیئت با حضور فاطمه معتمد آریا، رسول صدرعاملی، علیرضا شجاع‌نوری، محمد سریر، محمد داودی، عزیزالله حاجی‌مشهدی، فرهاد توحیدی، محمد بزرگ‌نیا و امیر اسفندیاری به جمع‌بندی نهایی رسید و آخرین ساخته مجیدی را به عنوان نماینده سینمای ایران به اسکار 2009 معرفی کرد.

امیر اسفندیاری سخنگوی هیئت در بیانیه جمع‌بندی نظر اعضا را به این شرح اعلام کرد: مجموعه سینمای ایران در سال گذشته فیلم تأمل‌برانگیز کم نداشت و انتخاب واقعا سخت بود. با توجه به جمیع عناصر "آواز گنجشک‌ها" به نمایندگی سینمای ایران برگزیده شد. هیئت انتخاب که جز به حیثیت ملی نمی‌اندیشد، امیدوار است این فیلم نماینده شایسته ایران در گزینش بهترین فیلم خارجی اسکار باشد.