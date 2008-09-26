مردم کرمان در راهپیمایی روز قدس خواستار پایان محاصره غزه شدند

به گزارش خبرنگار مهر درکرمان، مسئولین و اقشار مختلف مردم کرمان با شرکت در راهپیمایی روز قدس در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان با مردم مظلوم فلسطین اعلام همبستگی کردند، این راهپیمایی با تجمع مردم کرمان از میدان ولیعصر آغاز شد و تا مصلای کرمان ادامه داشت.

در پایان این راهپیمایی قعطنامه ای در 10 بند از سوی تظاهر کنندگان صادر شد، در قسمتهایی از این قطعنامه آمده است، ملت روزه دار ایران اسلامی با پایبندی به آرمانهای حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری، اسرائیل را نهاد ظلم و تجاوز به ملت مظلوم فلسطین دانسته و رژیم صهیونیستی را به رسمیت نمی شناسد و معتقد است روزی فرا خواهد رسید که این رژیم محو خواهد شد.

در این بیانیه آمده است ما ایرانیان همچون همیشه با محکوم کردن سازش و برپایی کنفرانس های به اصطلاح صلح که فقط مفری برای فرصت سوزی به نفع اسرائیل است خواستار مقاومت و پایداری در برابر این رژیم هستیم.

در این بیانیه با اشاره به سکوت برخی از کشور های مسلمان به ویژه اعراب هر گونه بی توجهی نسبت به محاصره مردم غزه را محکوم کردند و از رژیم غاصب خواستند هر چه سریعتر محاصره مردم مظلوم غزه را پایان دهند.

