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۵ مهر ۱۳۸۷، ۱۴:۲۷

وزیر کشور:

ایران قربانی تروریسم جهانی است

ایران قربانی تروریسم جهانی است

ساری - خبرگزاری مهر: علی کردان با اشاره به اینکه ایران اسلامی مدافع صلح بین الملل است، اظهار داشت: ایران قربانی تروریسم جهانی است.

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر کشور ظهر جمعه پس از راهپیمایی روز قدس مردم شهرستان ساری در سخنان پیش از خطبه در مصلای جمعه ساری افزود: اسرائیل جزو جریانهای اروپایی بوده و جرثومه فساد است.

وی خاطر نشان کرد: آمریکایی و اسرائیلیها قصد داشته با ایجاد موضوع خاورمیانه بزرگ به ایجاد دموکراسی واهی در منطقه بپردازند که ادعای آنان پوچ و واهی بوده است.

وزیر کشور با اشاره به اینکه حزب الله لبنان محور امنیت ملی لبنان شده است، تصریح کرد: شعار خاورمیانه بزرگ اسرائیل با حضور مسلمانان به فراموشی سپرده شده است.

کردان با بیان اینکه حق طلبی، حق خواهی، ظلم ستیزی و ایجاد نظام مبتنی بر آزادی مردم فلسطین در جهان شهره خاص و عام است، یادآور شد: موضع ملت ایران در سیاست خارجی دفاع از فلسطین و جنگ با اسرائیل غاصب است.

وی با بیان اینکه با روشنگری و آگاهی ایران در هر موضعی دشمنان عقب نشینی خواهد کرد گفت: اسرائیل با راه اندازی دعوای ملت با ملت به فکر ایجاد یک توطئه در جهان است تا بتواند موقعیت مسلمانان به خصوص ایران را تضعیف کند.

کردان گفت: مبارزه با اسرائیل ایدئولوژیک نیست و دولت جمهوری اسلامی ایران حق طلبی و حق خواهی و ظلم ستیزی و ایجاد دولنی مبتنی بر آرای مردم فلسطین را در سرزمینهای اشغالی خواستار است.

وی با اشاره به اینکه یک ملت هیچگاه قابل از بین رفتن نیست، تصریح کرد: هیمنه اسرائیل در جنگ ۳۳ روزه لبنان شکت و این رژیم بعد از خواری با متزلزل کردن دولتهای مسلمان مانند سوریه لبنان و دولت فلسطین و همچنین با ایجاد جو روانی و رسانه ای درصدد ایجاد مدلی جدید برای شکست وحدت مسلمانان در خاورمیانه است.

وی گفت: اکنون اسرائیلیها به حرفهای سید حسن نصرالله اعتماد کامل دارند و می دانند که وی هیچگاه خلاف واقع نمی گوید.

وزیر کشور با اشاره به اینکه اکنون در ایران تروریسم سازمان یافته جهانی موجب آزار و اذیت مردم ما شده است، افزود: تئوری جمهوری اسلامی ایران و امام هیچگاه مبتنی بر تروریسم نبوده و نخواهد بود و ملت سرافراز هوشیار بیدار ایران از ابتدا بنا بر مواضع امام و رهبر رژیم اشغالگر اسرائیل را غاصب می دانستند و می دانند.

کردان گفت: امروزه چهره ایران در میان ملتهای جهان ارزنده و شایسته است و مردم ما شجاعت دفاع از حق را داشته و دارند.

وزیر کشور گفت: جمهوری اسلامی ایران روح امید را در ملت فلسطین دمید و مطمئنا به فضل پروردگار و حمایت مسلمانان این ملت روزی به حق خود خواهند رسید.

وی گفت: آمریکا و اسرائیل محبوبیت جمهوری اسلامی را جزو مشکلات اساسی خود می دانند و ایران توانست نفس غاصب بودن رژیم صهیونیستی را برای جهانیان به اثبات برساند.

وزیر کشور گفت: اکنون ایجاد محدودیت برای ایران از استراتژی جدید آمریکاییان و اروپاییان در جهان است و صدور قطعنامه های مختلف از سوی سازمانهای بین المللی یکی از راه های این نقشه است.

کردان خاطر نشان کرد: قصه هسته ای ایران از اعتقادات درونی و مذهبی مردم ماست و تکنولوژی علمی و هسته ای در این میان جایی ندارد.

وی گفت: مثلث شیعه و سنی با محوریت ایران و عربستان از دیگر ابزارهای جدید اسرائیل برای انحراف افکار عمومی جهان است ولی باید بدانند هر گاه به قلب ملت مسلمان رجوع شود به دلیل این که فطرتا خداپرست و الهی هستند امکان پیروزی برای کافران مهیا نمی شود.

کد مطلب 755642

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