اضمحلال و فروپاشی استکبار و صهیونیسم نزدیک است

به گزارش خبرنگار مهردر رشت، ‬ آیت الله قربانی نماینده ولی فقیه در گیلان و امام جمعه رشت در خطبه های نماز جمعه این هفته رشت، افزود: سران بسیاری از کشورهای بزرگ باحمایت‌های خود از صهیونیسم در عمل سهیم جنایات آنان بوده و به همین خاطر باید در انتظار عذاب الهی باشند.

امام جمعه رشت اظهار داشت: در سه دهه اخیر مسلمانان باتاسی از رهنمودهای امام راحل با دست خالی در مقابل جنایتکاران صهیونیست ایستاده‌اند و هیبت پوشالی آنها را شکسته و ضعف آنها را به نمایش گذاشته‌اند.

وی، همچنین با اعلام اینکه روز جهانی قدس، تبلور اراده مسلمانان در حمایت از مظلومان جهان است، افزود: مسلمین و حقیقت جویان جهان با شرکت در راهپیمایی روز قدس ارزش و اهمیت آزادگی و عظمت و اقتدار اسلام و ادیان الهی دیگر را در قالب حمایت از ملت مظلوم فلسطین به نمایش می ‌گذارند.

آیت الله قربانی با قدردانی از حضور گسترده مردم رشت در آئین روز جهانی قدس گفت: این روز به عنوان یادگار ارزشمند امام راحل، روز تحکیم وحدت مسلمین جهان و تثبیت اقتدار اسلام در روابط بین‌الملل است.

خطیب جمعه رشت در ادامه با اشاره به اینکه سخنان احمدی نژاد در سازمان ملل پایه های کفر را لرزاند، افزود: سخنان دکتر احمدی نژاد در سازمان ملل بار دیگر با اقتداری محسوس، پایه های کفر و استکبار جهانی را به لرزه درآورد.

آیت الله قربانی افزود: این اقتدار و حرکت دکتر احمدی نژاد بیانگر این است، که راه شهیدان و ایثارگران همچنان ادامه دارد.

وی همچنین ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس اعلام کرد: رشادتها و ایثارگریهای دوران هشت سال دفاع مقدس ملت ایران ستودنی است زیرا دفاع ما تنها در برابر عراق نبود بلکه همه استکبار جهانی بسیج شده بود تا این انقلاب را متوقف کنند.

نماینده ولی فقیه در گیلان خاطرنشان کرد: امروز ما از نتیجه دوران دفاع مقدس سرافراز و سربلند هستیم و ادامه دهندگان راه شهدا و امام (ره ) نگذاشته و نخواهند گذاشت پرچم حق جویی و عدالت طلبی به زمین افتد.

آیت الله قربانی ادامه داد: امروز مفتخریم بعد از هشت سال دفاع مقدس در عرصه پیشرفت و توسعه کشور به خود متکی بوده و مسئولان ما با سربلندی گزارش عملکرد خود را ارائه می دهند.