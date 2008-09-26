روز قدس مانع انعطاف پذیری حکومتهای اسلامی در برابر اسرائیل است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام محمد رضافاکر در راهپیمایی مشهد در جمع خبرنگاران افزود: در نزدیکی پیروزی انقلاب اسلامی ایالات متحده امریکا توانست دولت مصر را که یکی از سه دولت مهم دنیای اسلام بود را وادار به عقب نشینی در برابر اسرائیل کند.

وی با بیان اینکه قرارداد صلحی که به وسیله آمریکا در کمپ دیوید میان اسراییل و مصر بسته شد، عملا مصر را را از گردونه مبارزه با اسرائیل خارج کرد، تصریح کرد: کشور عربستان نیز از ابتدا تا امروز هرگز به طور جدی وارد مبارزه با اسرائیل نشده و نخواهد شد.

نماینده مردم مشهد در مجلس اظهار داشت: در ایران هم نظام شاهنشاهی و محمدرضا پهلوی بزرگترین حامی اسرائیل بود و حتی سوخت جنگنده های اسراییلی را در جنگ سال 67 میلادی تامین می کرد.

وی با اشاره به اینکه سه دولت بزرگ جهان اسلام به صورت کامل از صحنه مبارزه با اسراییل خارج شده بودند، تاکید کرد: با این روند مشخص بود کاری از دیگر دولتهای کوچک عربی نیز ساخته نخواهد بود.

فاکر افزود: انقلاب اسلامی ایران توانست صندلی سه پایه غربی را با شکستن یک پایه آن از کار بیندازد.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی، ایران را که مهمترین قدرت منطقه بود، از یک حامی اسراییل به یک قدرت مخالف اسرائیل تبدیل کرد اظهار داشت: اعلام روز جهانی قدس پایگاه ضد اسرائیلی انقلاب را تثبیت کرد.

فاکر گفت: تاکید مکرر امام (ره) و مقام معظم رهبری به اهمیت روز جهانی قدس جلوی انحراف حکومتها و روشنفکرانی که ممکن بود مسیر امت اسلامی را از تقابل با اسرائیل منحرف کنند گرفت.

رئیس کمیسیون اصل 90 اظهار کرد: در طول 8 سال حکومت اصلاح طلبان به طور آشکاری پرده از چهره کسانی که حتی در داخل به دنبال فرصت بودند تا یقیه اسرائیل را از چنگ ملت ایران خارج کنند برداشته شد.

وی با اعلام اینکه از نظر اعتقادی معتقدیم کسانی می توانند در برابر کفر دفاع کنند که با روح اسلام و حقیقت دین وابسته، پیوسته و متحد باشند افزود: اعتقاد ما این است هیچ کس جز کسانی که به دنبال سر فاتح خیبر حرکت می کنند نمی توانند کار ایشان را در تاریخ تکرار کنند.

فاکر تصریح کرد: 1400 سال قبل خیبر را حضرت علی (ع) فتح کرد و آن کسی هم که امروزمی تواند خیبر کنونی صهیونیستها را که اسراییل است فتح کنند پیروان امیرالمومنین هستند.

وی با بیان اینکه پیروان علی امروز توانسته اند مهمتری سنگر را در برابر اسرائیل تشکیل دهند، اظهار داشت: مهمترین سنگر توسط حزب الله در لبنان در مقابل اسرائیل ایجاد شده و همچنین علوی های سوریه نیز توانسته اند تا حدودی نقش خود را ایفا کنند.

فاکر با اشاره به اینکه ایران با کمک معنوی و فکری خود به حماس سنگر پولادین دیگری در مقابل اسرائیل آراسته است، تصریح کرد: با کمک خداوند، ایران یک بار دیگر خیبر صهیونیست را فتح خواهند کرد.