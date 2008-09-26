پیشنهاد ایران برای مردم فلسطین دو سر برد است

عبدالرضا مصری در حاشیه مراسم راهپیمایی روز قدس در گفتگو با خبرنگار مهر یاد آور شد: اگر کشورهای غربی به این پیشنهاد تن بدهند و امکان برگزاری رفراندوم برای ملت فلسطین فراهم شود پیروز اصلی ملت فلسطین خواهد بود و اگر این امکان فراهم نشود باز هم یک رسوایی برای کشورهای غربی و یک پیروزی برای ملت فلسطین به وجود می آید.

وی خاطر نشان کرد: ملت ما طرفدار مظلوم و دشمن ظالم هستند و مظلومیت ملت فلسطین روز به روز در حال شفاف تر شدن است و علاوه بر این قدس برای ما یک منطقه جغرافیایی نیست بلکه یک آرمان معنایی به شمار می رود.

مصری با تاکید بر اینکه با گذشت زمان پوشالی بودن قدرت رژیم صهیونیستی عیان تر خواهد شد بیان داشت : رئیس جمهور امروز پیشنهادی را مطرح کرده است که سه دهه قبل اروپایی ها و آمریکایی ها با توسل به همین موضوع انتخابات را برسر مردم دنیا می کوبیدند که باید از این طریق حاکمیت ها تعیین شود.

وی ادامه داد : طبیعی است که در رابطه با پیشنهاد ایران باید اجازه بدهند که ملت فلسطین هم خودشان از طریق انتخابات سرنوشت خود را تعیین کنند اما می بینیم که در این خصوص همه این کشورها خاموش شده اند.

وزیر رفاه و تامین اجتماعی با اشاره به سخنان رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل یاد آور شد: رئیس جمهور در نیویورک و در صحن مجمع عمومی سازمان ملل با سخنان خود مراسم روز قدس را در این سازمان برگزار کرد و ما هم امروز در این جا مراسم روز قدس را برگزار می کنیم و فردا هم ممکن است اقدامات دیگری انجام شود بنابراین راههای مختلفی برای گرامیداشت حقوق ملت مظلوم فلسطین وجود دارد.

وی در پایان همراه شدن حکومت ها در کشورهای اسلامی را برای احقاق حقوق ملت فلسطین ضروری خواند و گفت: اگر کشورهای اسلامی رژیم اشغالگر قدس را از نظر اقتصادی ، نظامی و ... تحریم کنند این رژیم مدت زمان زیادی بر پا نخواهد بود.