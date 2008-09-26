آرمان آزادی قدس شریف دست یافتنی است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، سرلشکر سید یحیی رحیم صفوی ظهر امروز در جمع راهپیمایان روز قدس این کلانشهر افزود: با توجه به اوضاع نابسامان رژیم صهیونیستی، چشم انداز آزادی قدس شریف روشن، دست یافتنی و قابل تحقق است.

وی با تاکید بر ناتوانی اسرائیل در برابر نیروهای مقاومت مردم لبنان و فلسطین تصریح کرد: با توجه به اوضاع کنونی منطقه و اقتدار روزافزون نیروهای مقاومت به ویژه حزب الله، امسال، سال آشفتگی و شکست رژیم صهیونیستی خواهد بود.

سرلشکر صفوی با اشاره به شکست‌های پی در پی رژیم صهیونیستی از مقاومت لبنان و فلسطین طی سال‌های اخیر گفت: عقب نشینی کامل از نوار غزه و بیرون راندن صیونیست‌ها از شهرک های این منطقه، شکست مفتضحانه در جنگ 33 روزه با حزب الله لبنان و در نهایت پذیرش مبادله اخیر اسرا سه شکست بزرگ اسرائیل طی ماه‌های اخیر است که قدرت پوشالی این رژیم غاصب را بر همگان آشکار ساخت.

وی با بیان اینکه شکستهای اخیر رژیم صهیونیستی چند بعدی است، یادآور شد: شکستهای اسرائیل از مقاومت اسلامی علاوه بر جنبه های نظامی و دفاعی از نظر اعتقادی و سیاسی نیز ماهیت نامشروع این رژیم ساختگی را بیش از پیش نمایان کرد.

سرلشکر صفوی به روی کار آمدن دولت مردمی حماس در فلسطین را نمونه ای دیگر از پیروزی های مقاومت مردم فلسطین دانست و گفت: در سال 2006 میلادی جنبش حماس موفق شد با تصاحب اکثریت کرسی های پارلمان و انتخاب اسماعیل هنیه به عنوان نخست وزیر فلسطین دولتی با اعضای کابینه اسلامی و جهادی تشکیل دهد.

وی در عین حال ضمن انتقاد شدید از رویکرد کشورهای مدعی دموکراسی آمریکایی و اروپایی در همصدایی با رژیم صهیونیسیتی برای مقابه با دولت مردمی فلسطین افزود: به دنبال انتخاب اسماعیل هنیه تحریم ها و فشارهای اقتصادی بسیاری بر مردم فلسطین وارد شده و ساکنان نوار غزه امروز در بدترین شرایط ممکن زندگی می کنند .

دستیار و مشاور فرمانده کل قوا با اشاره به حضور گسترده مردم ایران و مسلمانان دیگر کشورهای جهان در راهپیمایی روز قدس اظهار داشت: امام خمینی (ره) با این انتخاب هوشمندانه و جهانبینانه خویش موضوع حل بحران فلسطین را از سر میز مذاکرات کشورهای عربی به بین توده های مردمی تمام جهان رساند .

به گفته سر لشکر صفوی با حضور مردم در راهپیمایی روز قدس ضربه خورد کننده دیگری بر پیکره پوسیده و جنایتکار رژیم صهیونیستی وارد می آید .

صفوی با اشاره به تاثیرات انقلاب اسلامی بر روند مبارزات مردم لبنان و فلسطین اضافه کرد: مبارزات حق طلبانه مردم مسلمان ایران الگوی مبارزاتی مردم فلسطین را از مسئله ای عربی به سوی مبارزات اسلامی زیر پرچم قرآن تغییر داد.

فرمانده سابق سپاه با اشاره به ظرفیتهای بالای طبیعی و غیر طبیعی کشورهای اسلامی در جهان گفت: هم اکنون 57 درصد از ذخایر نفتی جهان و 75 درصد ذخایر گاز جهان در اختیار کشورهای اسلامی قرار دارد که در صورت اتحاد و همدلی این کشورها زمینه حل بحران فلسطین فراهم خواهد شد.

وی با اشاره به پیشنهاد مقام معظم رهبری برای حل بحران فلسطین افزود: پیشنهاد معظم له مبنی بر برگزاری رفراندوم فراگیر در حال حاضر بهترین گزینه ای است که منافع طرف‌های درگیر در منطقه را تامین نموده و به درگیری های خونین پایان خواهد داد .

صفوی همچنین ضمن تاکید بر وحدت بین گروه های سیاسی در فلسطین گفت : هم اکنون لزوم همکاری دولت مصر برای باز کردن گذر گاه رفح و ارسال کمک های غذایی و مردمی به ساکنان نوار غزه مهمترین نیاز مردم فلسطین است .