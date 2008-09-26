امروز حفظ اسرائیل کوچک برای استکبار به معضل بزرگی تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، رحیم قربانی ظهر امروز در جمع راهپیمایان مردم ارومیه به مناسبت روز جهانی قدس با اشاره به اختلافات داخلی بین سران رژیم غاصب اسرائیل افزود: هم اکنون یک یک سران این رژیم در پی شکست نقشه های شوم وپلیدشان در حال استعفا هستند که از این رو می توان به استعفای آخرین بازمانده این سران( اولمرت) اشاره کرد.

وی با اشاره به افشای جعلی بودن ماجرای هولوکاست توسط رئیس جمهور در سازمان ملل، دانشگاه کلمبیا و...بیان داشت: امروز چهره کریه دنیای غرب به سرکردگی آمریکا و اسرائیل غاصب برای افکار عمومی جهان آشکار شده و تظاهرات میلیونی در اقصی نقاط جهان بر علیه استکبار مهر تاییدی بر این ادعاست.

قربانی خاطرنشان کرد: ادعای ملت آزاده ایران و آزاد اندیشان جهان بر این مبناست که در مورد ماجرای جعلی هولوکاست تحقیقات صورت بگیرد تا جعلی بودن آن برای افکار عمومی دنیا روشن شود.

استاندار آذربایجان غربی خطاب به سران آمریکا و اسرائیل جنایتکار تصریح کرد: تمامی شواهد و قراین موجود نشان از دروغین و جعلی بودن ماجرای هولوکاست است این درحالی است که آنها با هرگونه تحقیق و بررسی در این خصوص مخالفت کرده و دانشمندانی که در این راه قدم بردارند به شدت مجازات می کنند.

این مسئول اظهارداشت: با فرض واقعی بودن ماجرای هولوکاست اگر هیتلر یهودیان را در سرزمینشان قتل عام کرد شما نیز در همان محلی که این اتفاق رخ داده برای یهودیان کشور یا استان ایجاد کنید چرا با این بهانه واهی بر علیه مردم مظلوم فلسطین و خاورمیانه به جنگ برخواسته اید.

استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه تمام اقلیت های دینی ومذهبی در صلح وآرامش در ایران زندگی می کنند گفت: این درحالی است که مسلمانان بی گناه در زندانهای ابوغریب و گوانتانامو به بدترین شیوه شکنجه می شوند.

وی همچنین به موفقیت های کشورمان در دستیابی به انرژی صلح آمیز هسته ای اشاره و خاطرنشان کرد: ایران اسلامی به رغم تمامی سنگ اندازیهای استکبار و در راس آنها آمریکا در سایه تلاش ها و مجاهدت های جوانان، بسیجیان، سپاهیان و ارتشیان نه تنها به تکنولوژی صلح آمیز هسته ای دست یافته بلکه در حال تبدیل شدن به یکی از صادرکنندگان اورانیوم در دنیا است.

وی یادآورشد: ایران اسلامی و مسلمانان جهان برای از بین بردن رژیم غاصب نیازی به بمب هسته ای ندارند زیرا وجود بمب هسته ای برای هیچ کشوری پایداری و پیروزی به دنبال ندارد همانطور که امروز جز نامی از کشور شوروی سابق که روزی دارای بزرگترین زرادخانه های هسته ای بود، بر جای نمانده است.

قربانی به آمادگی نیروهای مسلح و بسیجیان در کشور اشاره کرد و بیان داشت: در سایه اقتدار این نیروها هر کشوری قصد تعدی به ایران اسلامی را داشته باشد با شدید ترین برخوردها مواجه خواهد شد زیرا این وعده الهی است که پیروزی نهایی از آن مستضعفان است.

وی همچنین با انتقاد از بی توجهی دنیای عرب به سرنوشت مردم فلسطین یادآورشد: آزادی قبله اول مسلمین جهان قدس شریف وپیروزی نهایی بر استکبار تنها در سایه اتحاد وهمبستگی بین جهان اسلام محقق خواهد شد که این موضوع امروز باید مورد توجه سران کشورهای عربی قرار گیرد.

وی همه پرسی را تنها راهکار منطقی برای پایان دادن به جنگ نا برابرفلسطین و اسرائیل غاصب دانست و گفت: حرف ملت ایران و دولت های آزادیخواه جهان برگزاری یک انتخابات آزاد و مبتنی بر عدالت است.

استاندار آذربایجان غربی در ادامه از روز قدس به عنوان یادگار ارزشمند امام خمینی (ره) یاد کرد و اظهار داشت: تمام مسلمین باید از ارزشهای این روز بزرگ پاسداری کنند.

وی با تقدیر از حضور گسترده مردم در راهپیمایی روز قدس تاکید کرد: حضور گسترده و با شکوه مردم پایه‌های لرزان رژیم اشغالگر قدس را به لرزه انداخته و حامیان این رژیم را از دوام و بقای آن نا امید کرده است.

وی با بیان اینکه روز قدس، مسلمانان جهان را برای مقابله با استکبار جهانی متحد کرده و هر روز بر ابعاد این اتحاد و انسجام در میان مسلمانان افزوده می شود، عنوان کرد: امام خمینی (ره) با اعلام روز قدس پایه‌های یک مبارزه حق‌طلبانه ای را بنیان نهاد که تا تحقق آرمانهای مردم فلسطین از پای نخواهد نشست.