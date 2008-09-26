اختلافات داخلی در اسرائیل تهدید بزرگی برای این رژیم است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، امام جمعه کرج در خطبه های این هفته نماز جمعه اظهار داشت: هم اکنون سه مسئله آینده اسرائیل را به شدت تهدید می کند که تهدیدات خارجی، از بین رفتن امنیت درونی یهودیان در اسرائیل و تهدیدات داخلی نسبت به خود اسرائیل از جمله آنهاست.

وی افزود: بحث فقدان احساس امنیت پوچی و یاس در اسرائیل و در میان صهیونیسمها از مشکلاتی است که از سوی خود اسرائیلیها مطرح شده است به نحوی که متفکران یهودی اسرائیل نشین نیز آینده ای برای اسرائیل نمی بینند.

کازرونی با اشاره به سرود ملی اسرائیل و آرزوهای نهفته در این سرود خاطرنشان کرد: امروز تمام این آرزوها بر باد رفته و این عدم اطمینان از آینده را در سخنان سردمداران اسرائیلی نیز می توان یافت.

عضو مجلس خبرگان رهبری عنوان کرد: یهودیهای اسرائیل نشین نیز خود به دو دسته یهودیهای شرقی و غربی تقسیم می شوند و این قومیتهای مختلف اگر به خوبی هدایت نشوند خطرآفرین هستند.

کازرونی با بیان اینکه تضادهای سنگینی بین این دو گروه است، بیان داشت: حاشیه نشینی یهودیان شرقی و توهین به این قشر از سوی یهودیان غربی تقاوت در فرهنگ و زبان این دو گروه موجب جدایی و اختلاف فراوان در بین گروههای داخلی یهودی شده است و این موارد پایه اسرائیلی را دچار تزلزل کرده است.

وی متذکر شد: در این تزلزل اتحاد فلسطینی ها می تواند نتایج خوبی برای مسلمانان رقم بزند.

کازرونی در ادامه با توصیه به مردم در خصوص بهره بردن از فیوضات آخرین روزهای ماه مبارک رمضان یادآور شد: مناجات با خدا نزدیکی به خدا توجه به فقرا و ایتام و توجه ویژه خدا به بندگان از رهاوردهای این ماه است که نباید به سادگی از آن گذشت و باید در این اوج رحمت از آن استفاده کافی را برد.