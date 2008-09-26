بزرگترین تقدیرها را نثار رهبری و ملت ایران می کنم /صبورانه ایستاده ایم

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل هنیه در پیام خود به ملت ایران تاکید کرده است : از بیت المقدس و اکناف آن، از سرزمین مبارک فلسطین، از دیار سلحشوری و جهاد، درود و سلام ملت مسلمان فلسطین و درود و تحیت هزاران شهید و جانباز و اسیر فلسطینی را تقدیم می دارم.

به راستی که چه روز با عظمتی است و چه تاریخ سرافرازنه ای است، روز هفتم آگوست 1979، روزی که امام راحل خمینی کبیر رضوان الله علیه جمعه آخر ماه مبارک رمضان را روز قدس نامیدند و مسلمانان پهنه گیتی را به گرامیداشت این یادمان فراخواندند.

این دعوت امام خمینی (ره) بیانگر آن است که قدس و فلسطین تا چه اندازه در قلب این امام عظیم الشان زنده و حاضر بود و به دنبال آن چه اندازه در دل میلیونها عاشق دل داده قدس و مشتاقان نصرت آن جای گرفت.

حقیقتا حضرت امام خمینی رحمه الله علیه، این ابر مرد تاریخ ارزش جهاد برای قدس و فلسطین را اعتلا بخشیدند و این خود حکایت از جایگاه ویژه قصد و فلسطین در اندیشه حضرت امام داشت و ایشان بودند که فرمودند : قدس متعلق به مسلمانان است و باید به آنان بازگردانده شود و بسیج امت اسلام برای آزادی قدس را بر همگان تکلیف دانستند.

هنوز دعای خمینی کبیر که از خداوند منان مسئلت می نمودند توفیق سفر به قدس شریف و اقامه نماز در آن را پیدا کنند در گوشمان طنین انداز است فرصت را مغتنم شمرده و از خدای بزرگ می خواهیم که با فراهم آوردن این فرصت برای حضرت عالی و ریاست محترم جمهوری اسلامی و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و سایر مسئولان جمهوری اسلامی ایران جهت اقامه نماز در قدس آزاد شده و رها از لوث دشمن اسرائیلی، این آرزوی قلبی حضرت امام را تحقق ببخشند.

مستحضرید که میلیون ها تن در سراسر این کره خاکی به فراخوان امام راحل برای گرامیداشت و زنده نگاه داشتن روز قدس لبیک گفته و شاهدیم که جمعه آخر ماه مبارک رمضان صحنه و عرصه راهپیمایی ها و حضور باشکوهی است که در حمایت از قدس شعار سر می دهند و آزادی اش را از خداوند منان مسئلت می نمایند.

بی شک این صحنه ها نمود عملی اتحاد اسلامی است که همواره مورد تاکید امام خمینی کبیر بود.

برادران و خواهران مسلمان شما در فلسطین به ویژه در نوار غزه در معرض آماج زشت ترین و پلیدترین ظلم و ستم و بیدادگری دشمن قرار دارند و با محاضره ای دست و پنجه نرم می کنند که بشریت نظیر آن را به خود ندیده است.

آمریکای سردمدار شرارت و ستم و استبداد در جهان و دست پرورده آن یعنی دشمن صهیونیستی و ایادی آنان که با کمال خونسردی و آرام آرام دست به کشتار ملت ما زده اند. هر ساعتی که سپری می شود تعدادی از هموطنان ما جان می بازند و بر شمار بیماران افزوده می شود دشمنان از ورود مواد غذایی و دارو ممانعت می کنند مگر آنچه را که برای منافع خویش مناسب می بینند اجازه ورود می دهند. ادامه محاصره عامل افزایش مرگ و میر فلسطینیان به ویزه در میان بیماران شده است.

بسیاری از خانواده ها پرجمعیت، محترم و اصیل فلسطینی و بسیاری از فرزندان شهدا و جانبازان و اسرا منبع درآمدی ندارند و این همه محاصره به خاطر آن است که ملت شریف فلسطین ما را برگزیده و بار امانت مسئولیت را بر دوش ما نهاده است.

پس همانگونه که برای قدس روز اختصاص دیدید، نیز زمانی از شبانه روز را برای دعا و طلب نصرت باریکه غزه (غزه عزت آفرین) اختصاص دهید. باشد که قطره اشکی را پاک و موجب تسلای خاطر یتیمی شود و عزم و پایداری را در ما تحکیم بخشد.

به رغم این همه محاصره و محنت و تنگنا، اما ملت ما همچنان صبور و بردبار و همیشه در صحنه است و از سرزمین قدس و از حق بازگشت به سرزمین و دیار خویش دست نخواهد کشید.

اینجانب به این مناسبت بزرگ برترین تقدیر ها و سپاس های خود را محضر حضرت آیت الله سید علی خامنه ای (حفظه الله) رهبر معظم انقلاب اسلامی که به حق راه امام راحل را پیموده و به قدس اهتمام ویژه ای دارند و بر گرامیداشت آن تاکید می ورزند و قدس را در دل هر مسلمانی جای داده اند، تقدیم می نمایم ما از جوار بیت المقدس و پیرامون آن خاضعانه از درگاه ایزد منان مسئلت دارم که معظم له، نظام و مسئولان جمهوری اسلامی را از هر گزندی مصون فرماید.

سخن آخر را به جمله ای از فرمایشات حضرت آیت الله خامنه ای (حفظه الله) به پایان می برم که فرمودند: دیر یا زود فلسطینیان به آغوش فلسطینیان باز خواهد گشت. معظم له با این دیدگاه تاکیدی فرمودند بر استمرار راه امام؛ آنگاه که فرمودند اگر به اسلام و مقدسات اسلامی تعرض شود و یا تهدیدی از جانب دشمنان متوجه آنها شود هیچ مسلمانی نمی تواند در مقام نظاره گر و تماشاچی باشد.

در خاتمه، ضمن تشکر و قدردانی از مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و اعضای محترم مجلس شورای اسلامی و آحاد ملت شریف ایران از باریتعالی مسئلت دارم که همه ما در آینده ای نزدیک روز قدس را در قدس و از درون صحن مسجد الاقصی گرامی بداریم.