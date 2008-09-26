اسرائیل در حال اجرای هولوکاست واقعی است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، سردار قاسم سلیمانی ظهر امروز در مصلای بزرگ کرمان در جمع مردم کرمان اظهار داشت: از سالهای دهه 70 تا کنون 10 قطعنامه و توافقنامه پیرامون برقراری صلح بین فلسطین و رژیم غاصب صهیونیستی تصویب شده است که مهمترین آنها قرارداد مادرید، کمپ دیوید، اسلو، شرم و شیخ و آناپلیس هستند.

وی گفت: هر چند که در این قطعنامه ها حق مردم مظلوم فلسطین زیر پا گذاشته شده است اما رژیم غاصب صهیونیستی نیز تا کنون به این قطعنامه ها نیز اعتنا نکرده و آنها را به رسمیت نمی شناسد و فقط در زمان عقد این توافقنامه ها برای ایجاد شرایط روانی در دنیا این قرارداد ها را در ظاهر قبول می کند.

سردار سلیمانی افزود: در سال جاری نیز بوش سعی کرد در کنفرانس اناپلیس و با حضور 20 کشور عربی توافقنامه ظالمانه دیگری را به اجرا بگذارد و دولت فلسطین را تا پایان سال جاری با توجه به خواسته های خود تشکیل دهد.

وی عنوان کرد: آمریکا همیشه نقش پدر معنوی و مادی رژیم صهیونیستی را اجرا کرده است و در مواقع مختلف کمکهای بلاعوض و عجیب را به رژیم غاصب اسرائیل می کند به طوریکه سالانه هشت میلیارد دلار بلاعوض به رژیم صهیونیستی در بخشهای مختلف می کند که کمترین آن کمکهای تسحیلاتی به صهیونیستها است.

سردار سلیمانی گفت: اروپا نیز در کنار آمریکا با حمایت از طرح دروغین هولوکاست از این رژیم حمایت می کند به طوریکه هر دولتی که درهرکدام از کشورهای اروپایی تشکیل می شود درمرحله اول از رژیم غاصب صهیونیستی دفاع می کند.

فرمانده سپاه قدس افزود: حوزه عربی نیز که به لحاظ جغرافیایی و ناسیونالیستی نقش مهمی را در زمینه فلسطین دارند و تا کنون 30کنفرانس سران عرب را تشکیل داده اند که در واقع این کنفرانسها دارای نتایج عملی برای دفاع از ملت فلسطین نیستند و برخی از کشورهای عربی همچون مصر نیز مرزهای مشترک خود با غزه را بسته و نظاره گر مرگ آرام ملت فلسطین در محاصره غزه است.

وی گفت: اعراب در نهایت در مقابل رژیم غاصب اسرائیل اقدام به تاسیس سازمان آزادی بخش فلسطین کردند و این سازمان را در مقابل ارتش مجهز رژیم غاصب اسرائیل و کشورهای غربی تنها گذاشتند.

سردار سلیمانی گفت: امروز سازمانهای مردمی اروپایی برای دفاع از ملت مظلوم فلسطین به نوار غزه می آیند اما اکثر کشور های عربی در مقابل تعجب مسلمانان نسبت به قتل عام مردم فلسطین بی تفاوت هستند.

وی عنوان کرد: رژیم صهیونیستی تا کنون 130کشتار وسیع را در فلسطین اجرا کرده و تعداد زیادی از مردم این کشور را به خاک و خون کشیده و 80نفر از افراد تاثیر گذار و شخصیت های جهان اسلام را ترور کرده است.

فرمانده سپاه قدس گفت: رژیم غاصب صهیونیستی هم اکنون فلسطین را به جزیره های کوچکی تبدیل کرده و با طرح دیوار حائل به طول 703 کیلومتر و ارتفاع هشت متر و عرض شش متر شهر های فلسطین را به زندانهایی برای نگهداری مردم فلسطین تبدیل کرده است.

وی گفت: این رژیم منابع آبی مهم فلسطین راشناسایی کرده و 380 شهرک را در این مناطق به وجود آورده و 486 هزار و 300 یهودی مسلح را دراین مناطق اسکان داده است و این در حالی است که از بیش از 10میلیون فلسطینی فقط چهار میلیون 600 هزار نفر در 20کشور دنیا آواره هستند.

وی با اشاره به تحول در مقاومت ملت فلسطین در 8 سال اخیر گفت: پس از پیروزی حزب الله در جنوب لبنان در سال 2000 که توسط یک سازمان شیعه و برگرفته از دستاوردهای انقلاب ایران انجام شده ملت فلسطین نیز برای مقاومت اعتماد به نفس پیدا کردند و توانستند با تشکیل دولتی متشکل از اعضا حماس صهیونیست ها را از نوار غزه عقب برانند.

سلیمانی گفت: تغییر رویکرد ملت فلسطین از طرح های سازش به جریانهای مقاومت نشان از تحول در انقلاب ملت فلسطین دارد.

وی گفت: اکنون فلسطینیان قادر هستند با موشکهای خود نقاط مختلف اسرائیل را هدف قرار دهند و هم اکنون 250هزار نفر اسرائیلی در تیررس موشک های فلسطینی قرار دارند و می توانند یک اسیر اسرائیلی را با 450 اسیر فلسطینی معاوضه کنند.

فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران گفت: نسل اول اسرائیل با رویاهای بلند پروازانه از بین رفته اند و نسل دوم نیز هیچ انگیزه ندارند و با مقاومت ملت فلسطین این رژیم به زودی رو به انحلال خواهد گذاشت.