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۵ تیر ۱۳۸۲، ۱۵:۰۹

درهفته گذشته

ارزش كل مبادلات سهام 63 درصد افزايش يافت

ارزش كل مبادلات سهام 63 درصد افزايش يافت

در هفته گذشته ارزش كل مبادلات سهام و حق تقدم با 30/63 درصدرشد به يك هزار و 88 ميليارد ريال رسيد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، در معاملات بورس  اوراق بهادار تهران درهفته گذشته 12هزار و  815 سهامدار در20 هزار و 713 نوبت بيش از 143 ميليون سهم را در تالار فرعي و اصلي خريد و فروش شد.
در معاملات اين هفته بورس ، تعداد خريداران نسبت به هفته قبل از آن  26/25 درصد، دفعات مبادله 4 درصد ، تعداد سهام معامله شده 09/82 درصد و حجم معاملات نيز 30/63  درصد رشد داشت.
 شاخص قيمت كل نيز با 55/227  واحد رشد به 20/6819 رسيد. شاخص قيمت واسطه گران مالي با 23/172 درصد رشد به 48/10617و شاخص قيمت صنعت نيز با 94/236 درصد  رشد به 09/6435 واحد صعود كردند.
بررسي تفكيك شده شاخص ها درتالار اصلي و فرعي نشان مي دهد كه شاخص قيمت در  تالار اصلي نسبت به ديگر شاخص ها از بيشترين رشد برخوردار بود و به 43/238 واحد  رشد رسيد.
شاخص قيمت بازده نقدي  با  27/4 درصد و شاخص قيمت و بازده نقدي  با  69/530 درصد افزايش به ترتيب به  79/3731 و 76/15393 واحد رسيدند.
درمعاملات هفته گذشته بورس اوراق بهادار تهران 511 هزار و 810 سهم به ارزش يك هزار و 334 ميليارد ريال توسط سازمان خصوصي سازي عرضه شد.
همچنين  در دوره مورد بررسي براي نخستين بار پس ازپذيرش و درج نام ، سهام شركت هاي سرمايه گذاري صنعت نفت و فرآورده هاي نسور آذر به ترتيب با نرخ هاي يك هزار و 480  وشش هزار و 50 ريال  معامله شدند.

کد مطلب 7557

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