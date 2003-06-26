ارزش كل مبادلات سهام 63 درصد افزايش يافت

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، در معاملات بورس اوراق بهادار تهران درهفته گذشته 12هزار و 815 سهامدار در20 هزار و 713 نوبت بيش از 143 ميليون سهم را در تالار فرعي و اصلي خريد و فروش شد.

در معاملات اين هفته بورس ، تعداد خريداران نسبت به هفته قبل از آن 26/25 درصد، دفعات مبادله 4 درصد ، تعداد سهام معامله شده 09/82 درصد و حجم معاملات نيز 30/63 درصد رشد داشت.

شاخص قيمت كل نيز با 55/227 واحد رشد به 20/6819 رسيد. شاخص قيمت واسطه گران مالي با 23/172 درصد رشد به 48/10617و شاخص قيمت صنعت نيز با 94/236 درصد رشد به 09/6435 واحد صعود كردند.

بررسي تفكيك شده شاخص ها درتالار اصلي و فرعي نشان مي دهد كه شاخص قيمت در تالار اصلي نسبت به ديگر شاخص ها از بيشترين رشد برخوردار بود و به 43/238 واحد رشد رسيد.

شاخص قيمت بازده نقدي با 27/4 درصد و شاخص قيمت و بازده نقدي با 69/530 درصد افزايش به ترتيب به 79/3731 و 76/15393 واحد رسيدند.

درمعاملات هفته گذشته بورس اوراق بهادار تهران 511 هزار و 810 سهم به ارزش يك هزار و 334 ميليارد ريال توسط سازمان خصوصي سازي عرضه شد.

همچنين در دوره مورد بررسي براي نخستين بار پس ازپذيرش و درج نام ، سهام شركت هاي سرمايه گذاري صنعت نفت و فرآورده هاي نسور آذر به ترتيب با نرخ هاي يك هزار و 480 وشش هزار و 50 ريال معامله شدند.