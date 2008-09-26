اسماعیل خلج در اختتامیه جشنواره تئاتر کودک و نوجوان تجلیل می شود

سیدفرهاد عریضی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان افزود: در جشنواره تئاتر کودک و نوجوان سال قبل به پاس تلاش و کوشش "داود کیانیان" در عرصه نمایش های کودک از او تجلیل شد و در پانزهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان قرار است تا این مراسم برای بازیگر توانای کشورمان اسماعیل خلج برگزار شود تا به نوعی از فعالیت او در عرصه تئاتر وکودک و نوجوان تقدیر و قدردانی شود .

وی اظهار داشت: جشنواره تئاتر کودک و نوجوان فرصتی است برای تشویق و ترغیب هنرمندان عرصه تئاتر کودک برای حرکتی جدی به سمت و سوی این عرصه تا بتوانند در این راستا گام های موثری را بردارند و بتوان بیش از پیش از این هنرمندان عرصه تئاتر کودک و نوجوان تقدیر و قدردانی کرد .

عریضی در خصوص مراسم اختتامه پانزدهمین جشنوراه بین المللی تئاتر کودک و نوجوان گفت: تلاش ما بر این است تا این مراسم را در مکانی بزرگتر از سال گذشته برگزار کنیم تا نفرات بیشتری بتوانند در مراسم اختتامیه این جشنواره حاضر شوند و از نزدیک شاهد برگزاری مراسم اختتامیه این جشنواره باشند .

اسماعیل خلج، پیشکسوت تئاتر و جزء نمایشنامه‌نویسانی است که در تئاتر سنتی سابقه دیرینه دارد و از جمله مؤسسان کارگاه نمایش در دهه 40 بوده است .

پانزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان 16 مهرماه سال جاری تا 20 مهرماه در اصفهان برگزار خواهد شد.