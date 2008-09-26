تیم ملی والیبال ایران قهرمان مسابقات AVC کاپ شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار نهایی نخستین دوره مسابقات قهرمانی AVC کاپ آسیا عصر امروز در شهر راچا سیما تایلند برگزار شد و با برتری 3 بر 2 تیم ملی ایران مقابل کره جنوبی به پایان رسید.

در این دیدار تیم ملی والیبال کشورمان با نتایج (13 بر 25)، (25 بر 15)، (27 بر 25)، ( 15 بر 25) و (15 بر 7) برابر حریف خود به برتری رسید و عنوان قهرماتنی این مسابقات را کسب کرد.

این نخستین مدال طلای تیم ملی والیبال ایران در زمان ریاست محمد رضا داورزنی که بیش از دو سال از آن می گذرد، به حساب می آید.

تیم ملی والیبال ایران در گروه A مرحله مقدماتی این رقابت ها با نتیجه 3 بر یک (25 بر 23، 17 بر 25، 17 بر 25 و 22 بر 25) مقابل کره جنوبی متحمل شکست شد.