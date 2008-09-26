بازتاب تظاهرات گسترده روز قدس در رسانه های عربی/ ارائه کتابی از کاریکاتورهای هولوکاست

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری عربستان (واس) امروز در واکنش به حضور گسترده مردم ایران در تظاهرات روز جهانی قدس که مصادف با آخرین روز جمعه ماه مبارک رمضان است، نوشت : نمازگزارن ایرانی که امروز از نقاط مختلف این کشور در نماز جمعه شرکت کردند، در تظاهرات روز جهانی قدس حضور یافتند.

به گزارش این خبرگزاری، شرکت کنندگان در تظاهرات با سر دادن شعارهایی، آمریکا و اسرائیل را محکوم و همبستگی خود را با مردم فلسطین اعلام و جنایت های اسرائیل را محکوم کردند.

در ادامه این گزارش آمده است، در تهران شمار زیادی در مراسم روز جهانی قدس که پیش از نماز جمعه آغاز شد، شرکت کردند و به سوی مصلای نماز جمعه یعنی دانشگاه تهران واقع در مرکز شهر حرکت کردند.

خبرگزاری سوریه ( سانا ) نیز با اشاره به برگزاری تظاهرات در ایران گزارش داد: تظاهرات کنندگان تهرانی امروز در پایان تظاهرات خود دربیانیه ای خواستار اقدامی جدی برای توقف جنایت های وحشیانه رژیم صهیونیستی در سرزمین های اشغالی به ویژه در نوارغزه شدند.

به گزارش این منبع خبری، تظاهرات کنندگان ایرانی همچنین بر حمایت کامل ملت ایران از مقاومت لبنان و فلسطین تاکید کردند.

تاکید بر حق ایران در استفاده از انرژی صلح آمیز هسته ای از دیگر موضوعاتی بود که تظاهرات کنندگان ایرانی در بیانیه پایانی بر آن تاکید کردند و همچنین سکوت جامعه بین المللی در قبال اقدامات رژیم صهیونیستی و اصرار آن بر ذخیره سازی سلاح اتمی را محکوم و بر آمادگی خود برای مقابله با هرگونه تهدیدی و دسیسه ای علیه ایران تاکید کردند.

پایگاه خبری ایلاف و خبرگزاری فرانسه نیز درباره تظاهرات گسترده امروز ایرانی ها در روز جهانی قدس نوشتند : دانشجویان ایرانی امروز ، روز جهانی قدس را برای حمایت از فلسطینی ها مغتنم شمرده و کتاب جدیدی از کاریکاتورهای مربوط به هولوکاست را ارائه کردند.

به نوشته این منابع خبری، "علیرضا علی احمدی " وزیر آموزش و پرورش ایران در میدان فلسطین کتاب مذکور را که 7 هزار جلد آن به چاپ رسیده است، ارائه کرد.

این منابع خبری همچنین گفتند : دانشجویان بسیجی دانشگاه علم و صنعت که "محمود احمدی نژاد" رئیس جمهوری ایران از آن دانشگاه فارغ التحصیل شد، این کتاب را به مناسبت روز جهانی قدس آماده کردند.

این منابع خبری که حضور چشمگیری مردم ایران را به حضور دهها هزار نفری توصیف کردند، به نقل از یک سرباز ایرانی نوشتند : ما می خواهیم به اسرائیل اثبات کنیم که ایرانی ها از فلسطینی ها حمایت می کنند و اسرائیل قطعا از بین خواهد رفت.

در ادامه با اشاره به بیانیه پایانی آمده است : مردم ایران امروز تاکید کردند؛ جهان اسلام هرگز به هیچ نحوی رژیم صهیونیستی به رسمیت نخواهند شناخت و همچنین معتقد هستند که روزی خواهد آمد که این غده سرطانی رژیم صهیونیستی از نقشه جهان حذف خواهد شد.