تاکید مقامات آلمانی بر ضرورت گسترش روابط ایران و اروپا/ تمایل شرودر برای سفر به تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی آخوندزاده سفیر جمهوری اسلامی ایران در آلمان در چارچوب برنامه های خداحافظی رسمی با مقامات ارشد آلمان روز پنجشنبه4/7/87 با مشاور ارشد صدر اعظم آلمان کریستوفر هویزگن و نیز گرهارد شرودر صدر اعظم سابق آلمان دیدار و با آنان در خصوص موضوعات مورد علاقه دو کشور ایران و آلمان گفتگو کرد.



آخوندزاده در این گفتگوی ها با اشاره به تماس های کاری مقامات ارشد دو کشور و سفر هفته گذشته منوچهر متکی وزیر امور خارجه به آلمان و دیدار وگفتگوی وی با اشتاین مایر تصریح کرد: تحولات بین المللی و منطقه ای و توقعات دو ملت ایران و آلمان جهت گسترش روند همکاری های دو کشور ایجاب می کند ارتباطات کاری و تماس ها و رایزنی های مسئولان ارشد دو کشور با یکدیگر بیش از گذشته تشدید گردد.

هویزگن نیز در این گفتگو ضمن ستایش تلاش های سفیر جمهوری اسلامی ایران جهت تعمیق روابط جمهوری اسلامی ایران و آلمان درسالهای اخیر، ضرورت تلاش های مشترک دوکشور جهت ارتقاء روند همکاری های ایران وآلمان در زمینه های مختلف تاکید کرد.

گرهارد شرودر صدر اعظم سابق آلمان نیز درگفتگو با سفیرجمهوری اسلامی ایران با اشاره به مذاکرات هفته گذشته متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران با همتای آلمانی وی در برلین در خصوص موضوعات مختلف از جمله بررسی تحولات منطقه قفقاز را مفید توصیف و تاکید کرد: با توجه به جایگاه ایران در خاورمیانه و ظرفیت های متنوع ایران در زمینه های مختلف خصوصا منابع عظیم انرژی نفت و گاز این کشور، تداوم همکاری های مشترک ایران و اروپا در عرصه های مختلف می تواند به تعمیق روابط طرفین بینجامد و صلح و آرامش در منطقه را تحکیم نماید.

سفیر جمهوری اسلامی ایران نیز در گفتگو با شرودر با اشاره به بحران اخیر مالی در آمریکا این مسئله را یکی از پیامدهای سیاستهای غلط دولت فعلی آمریکا درعرصه بین المللی توصیف واضافه کرد: موضعگیری واقع بینانه دولت آلمان در قبال مخالفت با حمله آمریکا به عراق و پیش بینی عواقب نامطلوب سیاست یکجانبه گرایانه دولت فعلی آمریکا در مناطق مختلف جهان ، قابل ستایش بوده و ما امیدواریم دولتمردان آمریکایی با بهره گیری از تجارب تلخ حاصله از سیاست های غلط دولت بوش در رویکرد خویش تجدید نظر کرده با اتخاذ سیاست های واقع بینانه از بحران آفرینی در حوزه های مختلف اجتناب نمایند.

گرهارد شورودر صدر اعظم آلمان نیز در پایان این گفتگو از تلاش های آخوند زاده سفیر کشورمان در آلمان جهت ارتقاء روابط دو کشور در سال های اخیر درعرصه های مختلف تقدیر وتشکرنمود و ابراز امیدواری کرد در آینده نزدیک به جمهوری اسلامی ایران سفر کند و ضمن دیدار و گفتگو با مقامات ذیربط ایران از نزدیک با برخی از توانمندی های جمهوری اسلامی ایران آشنا شود.